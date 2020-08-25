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شرح طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر (بوابة أبشر) عملية ناجحة

بواسطة زكريا منير
الإستعلام عن صلاحية الإقامة

نوضح طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة والتأكد من صلاحة الإقامة، شرح كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر. يحرص المقيمين والوافدين وأصحاب الأعمال إلى التأكد من صلاحية الإقامة الخاص بهم وذلك لأن صلاحية تاريخ الإقامة الموجود على بطاقة مقيم بحوزتهم يختلف عن تاريخ إنتهاء الإقامة الفعلي. ما يجعل المغترب يلجأ الى المنصات الإلكترونية الحكومية التي توفر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة ورقم الحدود. يحرص الوافد على تثبيت وجوده القانوني في البلاد لذلك يباشر عملية التأكد من صلاحية الإقامة تجنباً للغرامات المالية وصولاً للطرد النهائي خارج السعودية.

طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة

يرغب المقيمون بمعرفة طرق الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر حساباتهم في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، حيث تعد خدمة أساسية والأكثر أهمية عند الغير سعوديين المتواجدين على أرض المملكة، ولتجنباً لأي غرامات تترتب على الإنتهاء وعدم التجديد،  يمكنك إتباع أدناه توضيح كامل لتسلسل خطوات التأكد من صلاحية الإقامة لمعرفة صلاحيتها أو إنتهاءها.

  • يتم الدخول الى موقع أبشر عبر الرابط التالي https://www.absher.sa وإختيار أفراد
  • في الصفحة الرئيسية تذهب إلى الخدمات الإلكترونية يمين أعلى الصفحة
  • إختيار خدمات المكفولين.
  • الإستعلام على صلاحية الإقامة
  • التأكد من إضافة رقم الإقامة بشكل صحيح.
  • كتابة الرمز المرئي الظاهر على الشاشة
  • الضغط على عرض
  • في حال كانت الإقامة صالحة سيظهر باللون الأخضر تاريخ إنتهاء صلاحية الإقامة بدقة.
  • في حال كانت الإقامة منتهية سيظهر باللون الأحمر يوضح تاريخ إنتهاء الإقامة.

يبين المقال أعلاه طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم هوية مقيم ورقم الحدود،  حيث يمكن للمقيم المسجل في أبشر الإستفادة من ميزة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للحصول على التاريخ الأصلي لها وليس تاريخ الإنتهاء المدون على بطاقة هوية مقيم.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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