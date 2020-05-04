شرط العمل بالفنادق الفترة المقبلة كما أعلنت وزارة السياحة

شرط العمل بالفنادق الفترة المقبلة كما أعلنته وزارة السياحة والفنادق، حيث صرحت وزارة السياحة أن الحصول على علامة السلامة الصحية Hygiene Safety هو شرط تشغيل الفنادق الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تعميم تلك الإجراءات من غرفة المنشآت الفندقية على كافة الفنادق، هذا عقب الاجتماع الذي عقده وزير السياحة، الدكتور “خالد العناني”، ومدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ومجموعة من قيادات الوزارة والجهات الأمنية.

شرط العمل بالفنادق

اعتمد مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة بعد التنسيق بين وزارة السياحة والصحة والطيران المدني، مجموعة من الضوابط لإقامة المصريين بالفنادق، تستند إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية، واعتمد رئيس الوزراء علامة السلامة الصحية Hygiene Safety كشرط للعمل بالفنادق الفترة القادمة، وستقوم إدارة السلامة والصحة الغذائية بالتأكد من تعميم ذلك على جميع الفنادق، من خلال مراجعة الفنادق والتأكد من تطبيق الضوابط والشروط.

وأكد الوزير على ضرورة مراجعة سجلات العاملين وجميع التدابير المهنية التي سيتم تنفيذها، من خلال التنسيق بين السياحة والشرطة، للتأكد من إلتزام الفنادق بتدوين البيانات الضرورية في سجلاتها، بحيث يتم إخطار الشرطة فور رصد أي مخالفات قانونية، ليتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد تلك المخالفات، والتي من الممكن أن تصل وقتها إلى وقف مدير المنشأة عن العمل أو إلغاء تراخيص المنشأة، وسيحرص الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفندق على الإسراع في إجراءات توفير الشهادات للفنادق، وتوقيعها من وزارة السياحة والغرفة ووزارة الصحة والسكان.