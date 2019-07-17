شركات نصابة.. السعودية تحظر استقبال المصريين حاملي تأشيرات حفلات الترفيه بالمملكة

بدءا من اليوم الأربعاء 17-07-2019 ، بدأت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، في إجراءات توقيف سفر المصريين الذين يحملون تأشيرات زيارة المملكة العربية السعودية والمسماة بتأشيرات الفعالية والخاصة بحضور فعاليات جدة الخاصة بحضور الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه.

السعودية تعيد عشرات المصريين

عملت السلطات السعودية على إعادة عشرات المصريين وتقريبا نحو 30 مصريا ممن يحملون تأشيرات الفعالية والتي يقصدون بها حضور حفلات الترفيه في المملكة التي تقام في جدة ، وكانت التأشيرات بغرض السياحة أو حضور الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية، وذلك بعدما علمت السلطات السعودية أن حاملي البطاقات لم يتم تسجيل جوازات سفرهم على أنظمة تفويج الحجاج.

السعودية تحظر استقبال حاملي تأشيرات حفلات الترفيه

ويذكر أن اتجهت مجموعة من الشركات السياحية إلى النصب على مجموعة من المصريين وذلك عن طريق استغلال تأشيرات الزيارة والخاصة بحضور فعاليات جدة، والمنظمة من قبل هيئة الترفيه السعودية، ويكون ذلك باستغلال تلك التأشيرات في أداء مناسك الحج والعمرة، خاصة أن الحصول على تلك التأشيرات لا يستغرق 3 دقائق.