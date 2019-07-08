شركة أوبر تُعلن التعريفة الجديدة فى القاهرة والمحافظات بعد زيادة أسعار البنزين

أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي عن التعريفة الجديدة لخدماتها التى تقدمها للمواطنين مساء اليوم الاثنين 8 يوليو بعد أن قامت الشركة بدراسة أسعار الرحلات المقترحة للحفاظ على أرباح السائقين بعد ارتفاع أسعار البنزين، وقد نشرت الشركة بيان رسمي بذلك.

وأكدت شركة أوبر فى بيانها بأنها بعد العديد من الدراسات كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين فى الحفاظ على أرباحهم وسعينا جاهدين لتوفير رحلات فى متناول اليد، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كل من الركاب والسائقين فى جميع أنحاء مصر”.

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى القاهرة والمحافظات

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى القاهرة

أوبر سكوتر: بداية الرحلة 3.5 جنيه، وسعر الكيلو 1.48 جنيه، وسعر الدقيقة 25 قرش، والحد الأدني للرحلة 5جنيه، وإلغاء الرحلة 5 جنيهات.

أوبر سيليكت: بداية الرحلة 12 جنيه، وسعر الكيلو 3.95 جنيه، وسعر الدقيقة 65 قرش، الحد الأدني للرحلة 17 جنيه، إلغاء الرحلة 17 جنيه.

أوبر إكس: بداية الرحلة 7.25 جنيه، سعر الكيلو 2.70، سعر الدقيقة 40 قرش، الحد الأدنى للرحلة 12 جنيه، إلغاء الرحلة 12 جنيه.

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى الإسكندرية

أوبر سكوتر: بداية الرحلة 3.5 جنيه، سعر الكيلو 1.55 جنيه، سعر الدقيقة 27 قرش، الحد الأدني للرحلة 5 جنيه، إلغاء الرحلة 5 جنيه.

أوبر إكس: بداية الرحلة 7 جنيه، سعر الكيلو 2.5 جنيه، سعر الدقيقة 35 قرش، الحد الأدني للرحلة 10 جنيه، إلغاء الرحلة 10 جنيه.

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى الساحل الشمالي

أوبر إكس: بداية الرحلة 15.25، سعر الكيلو 2.70، سعر الدقيقة 95 قرش، الحد الأدني للرحلة 25 جنيه، إلغاء الرحلة 25 جنيه.

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى المنصورة

أوبر سكوتر: بداية الرحلة 2.5 جنيه، سعر الكيلو 1.45 جنيه، سعر الدقيقة 20 قرش، الحد الأدني للرحلة 5 جنيه، إلغاء الرحلة 5 جنيه.

أوبر إكس: بداية الرحلة 6.5 جنيه، سعر الكيلو 2.25 جنيه، سعر الدقيقة 33 قرش، الحد الأدني للرحلة 12 جنيه، إلغاء الرحلة 12 جنيه.

التعريفة الجديدة لشركة أوبر فى الغردقة