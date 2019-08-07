شركة أورانج تعلن عن وظائف خالية للشباب من جميع المحافظات براتب 4000

شركة أورانج توفر للشباب فرصة عمل جديدة والكثير من الشباب يبحث عن إيجاد فرصة عمل جيدة تناسب ظروف معيشته وأهدافه ولكنهم يواجهون صعوبات في إيجاد فرصة عمل جيدة بمرتب جيد سواء كانوا بمؤهلات عليا أو وسطى أو مقبولة ومن أجل حل هذه المشكلة قامت شركة اورانج بالإعلان عن وجود وظائف شاغرة للشباب بمرتب 4000 جنيه شهريا وبشروط بسيطة، وتعد شركة أورنج من أشهر الشركات اعالمية وهي العلامة التجارية الوحيدة المستخدمة في تسويق العروض للشركة الخاصة في خدمات الهواتف النقالة.

الوظائف المتاحة في شركة أورانج

أعلنت شركة أورانج عن الأماكن التي تحتاج للشباب.

خدمة عملاء فروع ومنافذ بيع أورانج ، مسئولين مبيعات فروع ومنافذ بمحطات المترو.

شروط شركة أورانج للعمل بها

حددت شركة اورانج بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشباب المتقدمين للعمل.

أن يكون الشاب المتقدم حاصل على مؤهل عالي من الكليات أو المعاهد.

أن يكون التقدير العام جيد على الأقل.

أن لا يزيد سن المتقدم عن العمل عن 28 عام.

أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.

مميزات العمل في شركة أورانج للإتصالات

أعلنت شركة اورانج عن المزايا التي تمنحها للموظفين وهى مرتبات جيدة جدا تصل ل 4000 جنية شهريا.

كما أن الشركة ستمنح يومان اجازة في الاسبوع.

عدد ساعات العمل ثمانية ساعات بالإضافة إلى ساعة بريك.

الشركة توفر الانتقالات من و إلى مدينة نصر – رمسيس- المعادى – الجيزة – اكتوبر – المهندسين.

طريقة التقديم في شركة أورانج

قامت شركة اورانج بالإعلان عن طريقة التقديم في الشركة من خلال رابط الشركة الإلكتروني.

واختتمت الشركة الإعلان بأن من يجد نفسه يتطابق عليه هذه الشروط يقوم بالتقديم على الوظائف.

حققت الشركة نجاح كبير في معظم الدول لإستخدامها احدث التقنيات، تأستت 1993 بالولايات المتحدة، ثم تغيير اسم شركة موبينيل إلى اورنچ وتعمل الشركة كمقدم لخدمات الإنترنت في فرنسا، إسپانيا، كينيا، غينيا الاستوائية، السنغال، غينيا، رومانيا، سلوڤاكيا وسويسرا.