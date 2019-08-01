شركة العربي جروب تعلن عن وظائف خالية لمصانعها ببني سويف

في إطار سعي شركات ومصانع العربي جروب للتوسع في اعمالها في صعيد مصر تعلن عن حاجتها لعدد كبير من الوظائف المختلفة لمؤهلات متنوعة , وشركة العربي اكبر شركة مصرية لديها توكيلات من اكبر الاسماء والماركات الشهيرة مثل سوني وتوشيبا وسوني وسيكو وشارب وتورنادو والبا وتي ال سي ولاجرمينيا .
الوظائف المطلوبة لشركة العربي جروب
- مهندسين انتاج وصيانة وجودة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء وميكانيكا والكترونيات واتصالات ولا يشترط خبرة في المتقدمين .
- فني انتاج وفني صيانة كهربية ميكانيكية من الحاصلين على دبلوم صنايع او معهد فني صناعي تخصصات كهرباءوالكترونيات وتبريد وتكييف وتركيبات ميكانيكية ولحام وبرادة وزخرفة ولا يشترط خبرة .
- فني جودة من الحاصلين على دبلوم فني صناعي تخصص كهرباء وميكانيك وبرادة وتركيبات ميكانيكية وخبرة عام على الاقل .
- مسئول أمن ومندوب تسليم من الحاصلين على مؤهل متوسط من كافة التخصصات ولا يشترط الخبر ومسئول الامن يكون ادى الخدمة العسكرية.
- أمين مخزم من الحاصلين على مؤهل متوسط ويفضل دبلوم تجاري او صناعي من كافة التخصصات وبدون شرط الخبرة .
- سائق سيارة لديه رخصة قيادة درجة ثالثة او ثانية أو أولى وخبرة عامين على الاقل.
- سائق جرار زراعي لديه ابتدائية على الاقل ورخصة قيادة جرار زراعي وخبرة عامين على الاقل.
- سائق كلارك وسائق معدات ثقيلة لديه ابتدائية كحد أدنى ورخصة قياة معدات ثقيلة وخبرة عامين على الاقل.
- عامل خدمات وعامل انتاج من الحاصلين على محو الامية أو الابتدائية أو الاعدادية ولا يشترط خبرة .
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