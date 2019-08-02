شركة المقاولون العرب تعلن عن وظائف للشباب من الجنسين بمرتبات تصل ل 5000

يواجه الكثير من الشباب صعوبات في إيجاد فرص عمل تناسب ظروف معيشتهم بالرغم من أنهم خريجين جامعات ومؤهلات عليا ولكن إيجاد فرصة عمل أصبح أمرا صعبا ومن أجل حل مشكلة البطالة قامت شركة المقاولون العرب بالاعلان عن احتياجها للشباب من الجنسين من أجل أن تعيينهم في الشركة بوظائف مختلفة و بمرتبات جيدة جدا تبدأ من 4800 جنيه ل 5000 جنيه شهريا

الوظائف المطلوبة للعمل في شركة المقاولون العرب

أعلنت شركة المقاولون العرب عن احتياجها للشباب من الجنسين للعمل في هذه الأماكن للمؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة

والأماكن التي تحتاج للشباب هي مشرفين الأمن في الشركة ، مهندسين ،محاسبين حديثي التخرج ، فنيين ميكانيكا ، فنيين مواقع ،مشرفين أمن ،موظفين اداريين بقسم الموارد البشرية

المزايا التي تمنحها شركة المقاولون للموظفيين

تمنح الشركة رواتب جيدة جدا ومناسبة للشباب حيث تبدا من 4800 جنية في الشهر

كما تقوم الشركة بمنح حوافز شهرية تبدأ من 250 جنية وتصل ل 800 جنية في الشهر

كما تمنح الشركة أيضا مكافأة نصف سنوية للعاملين

وتوفر الشركة المواصلات والانتقالات الى مقر الشركة أو مقر مشروعات الشركة

الأوراق المطلوبة للتقديم الى الشركة

صور شهادة الميلاد ،وأيضا صورة المؤهل الدراسي ، وصور شخصية حديثة ، صورة شهادة الصحة من وزارة الصحة ، وصورة البطاقة الشخصية بالرقم القومي ،صورةمن شهادة الجيش للذكور ، سي باللغه العربيه او الانجليزيه

وأوضحت الشركة أن طريقة التقديم تكون من خلال موقع الشركة من خلال الأيميل المباشر