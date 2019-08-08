شركة سيراميكا كليوباترا تعلن عن وظائف للشباب من الجنسين لمختلف المؤهلات

تعتبر شركة سيراميكا كليوباترا من أنجح وأهم الشركات في مصر تم إنشاؤها في مصر عام 1982 ومنذ إنشائها وهي تحقق الكثير من النجاحات كما أنها تعين عدد كبير جدا من الموظفين وقامت الشركة بالإعلان عن وجود العديد من الوظائف الخالية للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة والعادية بمرتبات جيدة جدا ومميزات رائعه تمنحها الشركة للموظفين.

الوظائف الخالية لشركة سيراميكا كليوباترا

أعلنت شركة سيراميكا كليوباترا عن وجود وظائف شاغرة في الشركة في هذه الأماكن.

تحتاج الشركة إلى مهندسين زراعين ،وأيضا الشركة تحتاج الى مهندسين ميكانيكا ، مهندس ميكانيكا ،ومهندس كهرباء ، ويوجد أماكن شاغرة في قسم محاسبين ، فنيين ،عمال ، الشركة ترغب في توظيف عدد كبير من السائقين.

الشروط التي وضعتها شركة سيراميكا كليوباترا للعمل بها

حدد شركة سيراميكا كليوباترا بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف وهي.

أن يجيد المتقدم للعمل اللغة الإنجليزية بطلاقة وأيضا استخدام الحاسب الآلي.

خبرة وبدون خبرة ، وأيضا صورة من شهادة ميلاد أصلية ، أن يكون خريج مؤهل جيد.

نسخة محدثة من السيرة الذاتية ، صورة من شهادة الثانوية العامة.

مؤهل مناسب للوظيفة التي ستعمل بها ،شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

الحالة الجنائية الخاصة للشاب المتقدم للوظيفة.

المميزات التي تمنحها شركة سيراميكا كليوباترا التي تمنحها للموظفين.

تمنح الشركة العديد من المزايا حيث تعطي رواتب مغرية ،عقد عمل لمدة عامين والعقد قابل للتجديد ،تأمين طبي , اجازة سنوية

طريقة التقديم للعمل في الشركة