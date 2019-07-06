شركة “كريم مصر” تُعلن أسعار التعريفة الجديدة بالقاهرة والإسكندرية بعد زيادة البنزين

أعلنت شركة “كريم مصر” عن أسعار التعريفة الجديدة داخل القاهرة والإسكندرية بعد ارتفاع سعر البنزين فى مصر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 فى تمام الساعة التاسعة صباحاً حيث وصل سعر لتر البنزين 95 إلى 9 جنيهات، ولتر البنزين 92 إلى 8 جنيهات، ولتر البنزين 80 إلى 6.75 جنيه.

وقد أعلنت شركة “كريم مصر ” بأن أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل محافظة القاهرة حيث بلغت 9 جنيهات لفتح العداد بدلاً من 7.70 جنيه بزيادة قدرها 17%، و3.19 جنيه لكل كيلو بدلاً من 2.80 جنيه بزيادة قدرها 14%، و0.91 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلاً من 0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار.

كما أعلنت الشركة عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل محافظة الإسكندرية حيث بلغت 8 جنيهات لفتح العداد بدلاً من 6.94 جنيه، و3.43 جنيه لكل كيلو بدلاً من 3.01 جنيه لكل كيلو، و0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلاً من 0.68 جنيه لكل دقيقة انتظار.

وكانت شركة “كريم مصر” قد أرسلت رسالة لجميع عملائها تخبرهم فيها بأسعار التعريفة الجديدة داخل محافظتي القاهرة والإسكندرية، ولفتت الشركة نظر العملاء بأنه سوف يكون متاح للعميل معرفة السعر التقريبي للمشوار قبل طلب الخدمة وسوف تكون الفاتورة التى يتم إرسالها بعد انتهاء الرحلة مفصلة.

أما شركة “أوبر مصر” فإنها لم تحدد التعريفة الجديدة لنقل الركاب من خلالها حتى الآن وأخبرت السائقين بأنها سوف ترسل التسعيرة أو التعريفة الجديدة لهم فى أقرب وقت، وأكدت الشركة للسائقين بأن تأثير الزيادة فى أسعار البنزين على أرباحهم وقد أبدي السائقين فى شركة أوبر مصر عن تذمرهم لتأخر الشركة فى إعلان وتطبيق الزيادة الجديدة.