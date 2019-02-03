شركة مياه الشرب تحذر من قطع المياه عن 7 مناطق اليوم لمدة 24 ساعة .. تعرف على هذه المناطق

اعتادت شركة المياه والصرف الصحي بجميع فروعها المنتشرة بالجمهورية على تحذير المواطنين قبل قطع المياه، ويتم قطع المياه في أغلب الأحيان للقيام بأعمال الصيانة الدورية على شبكات المياه، وبالفعل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم اليوم عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 3 فبراير بدأ من الساعة 9 مساء وتستمر لمدة 24 ساعة، ومن المتوقع عودة المياه الساعة التاسعة من مساء غدا الاثنين.

المناطق التي يؤثر عليها قطع المياه

ومن المتوقع أن تتأثر 7 مناطق بمحافظة الفيوم بقطع المياه طبقا لما أوضحته شركة المياه والصرف الصحي، وهذه المناطق هي (مدينة الفيوم، والفيوم الجديدة، وبعض قرى مركز الفيوم، وبعض قرى مركز سنورس، وبعض قرى مركز أبشواي، وبعض قرى مركز يوسف الصديق، وبعض قرى مركز أطسا)، وأشارت الشركة أن سبب قطع المياه هو للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لصيانة لمحطة مياه العزب الجديدة (المرحلة الأولى).

وتهيب شركة المياه والصرف الصحي بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه قبل بدأ أعمال قطع المياه، كما تهيب الشركة بأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم طوال فترة الانقطاع.