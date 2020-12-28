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شروط التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين وجميع الأوراق المطلوبة

بواسطة آية الاباصيري
معهد ضباط الصف المعلمين معهد ضباط الصف المعلمين

يتساءل كافة الراغبين في الالتحاق بالمعهد عن شروط التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين رغبة في معرفة مدى إمكانية تقديمهم من عدمه، لذا ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التالية بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق المطلوبة لكي يلتحق بالمعهد، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص المعهد تابعونا.

1 شروط التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين
2 ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم في معهد ضباط الصف المعلمين 2021؟

شروط التقديم فى معهد ضباط الصف المعلمين

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في كافة الأشخاص الذين يرغبون في التقدم لمعهد ضباط الصف المعلمين، وهو عبارة عن دراسة لمدة عامين في المعهد وبعدها يلتحق بأحد الوحدات العسكرية، وشروطه هي:

  • ضرورة أن يكون الشخص المتطوع مصري الجنسية فقط.
  • يشترط أن يكون حسن السير والسلوك.
  • لابد من كونه لائق بدنياً طبقاً للمواصفات الطبية المطلوبة.
  • ينبغي أن لا يقل سنة عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام.
  • يجب أن يجتاز كافة الاختبارات الخاصة باللياقة البدنية.
  • ضرورة ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج فخلال دراسته في المعهد لمدة سنتين تمنعه من الزواج.
  • يلزم أن يجتاز كشف الهيئة، وجميع الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية أيضاً.
  • لا يُمكن لأي شخص تقدم من قبل وتم فصله أن يتقدم مرة أخرى للالتحاق بالمعهد.
  • ضرورة موافقة ولي الأمر في حالة بلوغه سن 18 عام ولا يقل طوله عن 165 سم.
  • ينبغي ألا يقل مجموعة درجاته عن 60% لقبوله.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقدم في معهد ضباط الصف المعلمين 2021؟

ينبغي تقديم بعض الأوراق في حالة الرغبة بالالتحاق بمعهد ضباط صف المعلمين وهي:

  • شهادة ميلاد فقط حديثة.
  • صورة واحدة من بطاقة الرقم القومي إذا كان بلغ سن 16 عام.
  • صورة فقط من أصل شهادة الإعدادية.
  • صحيفة الحالة الجنائية وصورة من الموقف التجنيدي.
  • ثماني صور ألوان 4*6.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • بيان خاص بالقيد العائلي حديث.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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