تعرف على شروط التقديم في الكلية الحربية 2019 والخطوات المتبعة لسحب الملف

عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2019 يسعى أغلب الطلاب بالتقديم بالكلية الحربية لذا سوف نقدم لكم عبر موقكم كلمة موعد التقديم بالكليات الحربية وشروط التقديم بها، كل تلك الأشياء سوف نتناولها عبر تلك المقالة، فهناك عدد كبير من الطلاب من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية ترغب في التقديم بالكية الحربية ولم تعرف ما هي الشروط اللازم توافرها لكي يستطيع التقديم.

فقد صرح مسئول بوزارة الدفاع والأنتاج الحربي بأن تقديمات الكيلية الحربية متاحة حاليا لقبول دفعة جديدة من الطلاب مع العلم بتخريج دفعة 2019 من طلبة الكلية الحربية، فهناك عدد كبير من الطلاب ترغب بالألتحاق بالكلية الحربية لما لها من مميزات كثيرة جدا ومن أهمها تمنح الكلية الحربية طلابها مبلغ رمزي كمصروف دراسي طوال السنة وفي السنة الأخيرة يمنح مرتب أساسي كضابط بالكلية الحربية.

شروط التقديم في الكلية الحربية وموعد سحب الملفات

أن يكون الطالب من أب وأم مصريين وليس لدى أحد منهم جنسية أخرى.

أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو من الشهادات المعادلة

يكون المتقدم لأئق بدنيا وطبيا

يجب على المتقدم ألا يكون متزوج أو سبق له الزواج

يجب على المتقدم ألا يكون معفي من الخدمة العسكرية

أن يكون المتقدم لم يسبق له أى شبه جنائية أو حكم

أن يكون المتقدم طوله 170 سم

أن يكون مجتاز أختبارات المعلومات العامة

أن يكون مجتاز الأختبارات النفسية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة

ألا يكون الطالب تم فصله من الكلية تأديبيأ لأى سبب

أن يجتاز الطالب أختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من إرتفاع 7.5 سم

وبالنسبة عن موعد سحب الملفات الكلية الحربية

وبالنسبة لموعد سحب الملفات الكلية الحربية فقد تم بدء سحب الملفات من 7 يوليو الجاري 2019 ببطاقة الرقم القومي، وننوه لطلابنا لأبد من حضور الطالب المتقدم بنفسه لشراء الملف الذى يبلغ سعره 100 جنيه فقط لاغير.