شروط الحصول على بطاقة تموينية جديدة

مع استمرار تنقية منظومة التموين من غير المستحقين ودخول هذه العملية مرحلتها الثالثة، وتواصل تلقي التظلمات، تستمر بالتزامن معها خدمة إصدار البطاقات التموينية الجديدة، وقد قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور عمرو مدكور، أن الخدمة متاحة بكافة مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية بموجب القرار (178) لسنة 2017، وأوضح الفئات المستحقة لإصدار البطاقات التموينية الجديدة.

الفئات المستحقة للبطاقات التموينية الجديدة

وقد أشار مدكور إلى القرار 178، والذي يشمل أحقية إصدار بطاقة تموينية جديدة، للفئات التالية:

المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك.

المطلقات والمرآة المعيلة.

أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون.

المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً.

أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحدٍ أقصى 1200 جنيه شهرياً.

العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

وجدير بالذكر، أنه في حالة المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، فإن البطاقات التموينية يتم استخراجها دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.​

وكانت الوزارة قد أعلنت أنها تدرس خطة جديدة للدعم ستعتمد على تقسيم المستحقين إلى فئات وفقا لمعايير جديدة، ويكون الدعم متدرجا وفقا لاحتياج كل فئة.

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