شروط قبول دفعة جديدة للمجندين في القوات المسلحة مرحلة يوليو 2020 .. والمستندات المطلوبة

صادق وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي، يوم الأربعاء 22/4/2020 على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للمجندين في القوات المسلحة لتأدية الخدمة العسكرية مرحلة يوليو 2020 المقبل، وأوضح الإعلان الشروط والمستندات المطلوبة لقبول الدفعة الجديدة من شباب مصر لتادية الخدمة العسكرية، وهو ما سيرد بيانه وتفصيله خلال السطور القادمة في هذه المقال.

قبول دفعة جديدة للمجندين في القوات المسلحة

شروط قبول الدفعة الجديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020

فيما يلي جميع الشروط المطلوب توفرها من اجل قبول الدفعة الجديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية في القوات المسلحة في يوليو 2020 وتشمل:

المؤهلات العليا

خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحائزين على المؤهل الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، من مواليد من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999.

خريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، والعلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض) ممن أنهوا سنة الإمتياز ” مدة التدريب خلال تلك الفترة، من مواليد 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 2000، وكذلك المتخلفون عن التقديم للتجنيد للسنوات السابقة ، شريطة استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة بداية من 16 مايو 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 31 مايو حتى 16 يونيو 2020 م .

المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 يوليو ولغاية 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999، من الحاصلين على المؤهل الدراسي خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 ، والحاصلين على المؤهل الدراسي في الفترة من 1 فبراير 2019 حتى آخر يناير 2020، وكذلك المتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، علي أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 1 يونيو 2020 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 17 وحتى 20 يونيو 2020.

المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2000 والحاصلين على مؤهل متوسط .

مواليد الأشهر الثلاث( يوليو/ أغسطس/ سبتمبر) من جميع السنوات حتى عام 1999 وما قبلها لخريجي العام الدراسي 2019/2020.

المتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 28 أبريل 2020 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارا من 3 مايو وحتى 30 مايو 2020م .

من ليس لديهم المؤهلات

مواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2000، والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة ، على ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة بداية من 10 يونيو 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي علبهم بمناطق التجنيد التابعين لها خلال الفترة من 21 يونيو ولغاية 5 يوليو 2020.

المستندات المطلوبة للقبول

يطلب من المتقدمين للقبول بدفعة يوليو 2020 الجديدة المستندات التالية: