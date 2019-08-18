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شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019 بدون مقدم

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شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019 بدون مقدم
شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019 بدون مقدم

يعد قرض السيارة في بنك مصر أهم ما يبحث عنه المواطنون نظرًا لتسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك لعملائه وقد أعلن بنك مصر في وقت لاحق أن طرق السداد على سبع سنوات وأن التمويل يصل لـ 100% من سعر السيارة التي ترغب في شرائها، هذا ويمنح البنك القرض للمصريين إذا كانوا موظفين سواء بموجب إثبات الدخل أو بغير موجب إثبات الدخل، ولأصحاب المهن الحرة بموجب إثبات الدخل أو بغيره .

شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019

الذي يقرضهم البنكالنظامقيمة قرض السيارة في بنك مضر
الموظفينبنظام تحويل الراتب أو القسط الشهري15000 إلى 5000000 جنيه
الموظفينشهادة إثبات الدخل15000 إلى 4000000 جنيه
الموظفينبغير إثبات الدخل15000إلى 150000 جنية
أصحاب المهن التجارية والصناعيةبشهادة إثبات الدخل15000 إلى 4000000 جنيه
أصحاب المهن الحرةبدون شهادة إثبات دخل15000 إلى 150000جنية
أصحاب شهادات الاستثمار والأوعية الادخاريةيتم تحديد قيمة القرض على حسب حجم المدخرات
  • يقدم البنك سعر فائدة تنافسي يتم تحديده على حسب قيمة قرض السيارة في بنك مصر وعلى حسب مدة سداد أقساط قرض السيارة .
  • الحد الأدنى لعمر المقترض لقرض السيارة هو  21 عاماً وبحد أقصى 60 عاماً بالنسبة للموظفين، و65 عاماً بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية عند انتهاء القرض .
  • أيضًا يكون الحد الأقصى لقيمة قرض السيارة في بنك مصر هو نصف مليون جنية مصري .
  • تمويل القرض 100% من ثمن السيارة يكون بشروط محدده يحددها البنك .
  • الحد الأقصى  لمدة قرض السيارة من بنك مصر 120 شهر .
  • يمكن مراسلة بنك مصر على البريد الإلكتروني للبنك ([email protected])
قرض السيارة
قرض السيارة

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض السيارة في بنك مصر

  • ملء النموذج في البنك .
  • صورة من البطاقة الشخصية سارية .
  • إيصال كهرباء أو إيصال غاز أو إيصال مياه أو إيصال هاتف في مقر إقامتك .
  • مفردات المرتب للموظفين .
  • بالنسبة لإصحاب المهن التالي ( صورة من البطاقة الضربية – مستخرج رسمي بالسجل التجاري- تصريح مزاولة المهنة -كشف حساب لمدة 6 أشهر ) .

مميزات قرض السيارة في بنك مصر

  • يتم منح المقترض وثيقة تأمين على الحياة مجانية .
  • يمكن ترخيص السيارة باسم أحد أفراد العائلة من الطرف الثالث .
  • يمحنك القرض ضمان لأوعيتك الادخارية بالجنية المصري .
  • لكن يحذر بيع السيارة إلا في شروط يحددها البنك .

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عن الكاتب

هاجر

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على ماجستير الإعلام قسم الصحافة أحب الكتابة العلمية والتقنية والخبرية

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