شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019 بدون مقدم

يعد قرض السيارة في بنك مصر أهم ما يبحث عنه المواطنون نظرًا لتسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك لعملائه وقد أعلن بنك مصر في وقت لاحق أن طرق السداد على سبع سنوات وأن التمويل يصل لـ 100% من سعر السيارة التي ترغب في شرائها، هذا ويمنح البنك القرض للمصريين إذا كانوا موظفين سواء بموجب إثبات الدخل أو بغير موجب إثبات الدخل، ولأصحاب المهن الحرة بموجب إثبات الدخل أو بغيره .

شروط قرض السيارة في بنك مصر لعام 2019

الذي يقرضهم البنك النظام قيمة قرض السيارة في بنك مضر الموظفين بنظام تحويل الراتب أو القسط الشهري 15000 إلى 5000000 جنيه الموظفين شهادة إثبات الدخل 15000 إلى 4000000 جنيه الموظفين بغير إثبات الدخل 15000إلى 150000 جنية أصحاب المهن التجارية والصناعية بشهادة إثبات الدخل 15000 إلى 4000000 جنيه أصحاب المهن الحرة بدون شهادة إثبات دخل 15000 إلى 150000جنية أصحاب شهادات الاستثمار والأوعية الادخارية – يتم تحديد قيمة القرض على حسب حجم المدخرات

يقدم البنك سعر فائدة تنافسي يتم تحديده على حسب قيمة قرض السيارة في بنك مصر وعلى حسب مدة سداد أقساط قرض السيارة .

الحد الأدنى لعمر المقترض لقرض السيارة هو 21 عاماً وبحد أقصى 60 عاماً بالنسبة للموظفين، و65 عاماً بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية عند انتهاء القرض .

أيضًا يكون الحد الأقصى لقيمة قرض السيارة في بنك مصر هو نصف مليون جنية مصري .

تمويل القرض 100% من ثمن السيارة يكون بشروط محدده يحددها البنك .

الحد الأقصى لمدة قرض السيارة من بنك مصر 120 شهر .

يمكن مراسلة بنك مصر على البريد الإلكتروني للبنك ([email protected])

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض السيارة في بنك مصر

ملء النموذج في البنك .

صورة من البطاقة الشخصية سارية .

إيصال كهرباء أو إيصال غاز أو إيصال مياه أو إيصال هاتف في مقر إقامتك .

مفردات المرتب للموظفين .

بالنسبة لإصحاب المهن التالي ( صورة من البطاقة الضربية – مستخرج رسمي بالسجل التجاري- تصريح مزاولة المهنة -كشف حساب لمدة 6 أشهر ) .

مميزات قرض السيارة في بنك مصر