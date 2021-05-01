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شروط مسابقة التجوري وكيفية الاشتراك عن طريق رقم البرنامج

بواسطة زكريا منير
برنامج التجوري

ماهو برنامج مسابقة التجوري، كيفية الاشتراك في مسابقة التجوري عن طريق الارقام، ينص الاشتراك في التجوري بإرسال رسالة على تطبيق واتساب  على الرقم المتاح لبدء الاشتراك، وتعتبر مسابقة التجوري واحدة من اقوى المسابقات التفاعلية الرمضانية والتي تبث على قناة تلفزيون الكويت حيث تتيح للمتسابق قطع خمس مراحل من الاسئلة للفوز لما يصل الى 1000 KD.

1 برنامج التجوري
2 شروط التجوري
3 رقم برنامج التجوري

برنامج التجوري

يعد مفتاح التجوري هو الاجابة الصحيحة التي يقرها المتسابق، ويتحقق الفوز ب1000 دينار للتجوري الخامس، وقيمة كل تجوري متسلسل ب”100 دينار كويتي ثم 200 ثم 300 ثم 600 للتجوري الرابع، ووفق لنظام المسابقة وشروطها يحق لاي مشترك التوقف عند اي مرحلة بعد الاجابة على السؤال السابق اذا ما قرر الاكتفاء بالمبلغ المالي الذي ربحه وبدء الانسحاب.

شروط التجوري

  • في حال تحصل المتسابق على التجوري الثالث لا يمكن ان يخسره، ويمكنه المواصلة للتجوري الرابع فذلك لن يجلب له اي خسارة وحتى وان اجاب بشكل خاطئ لانه ضمن مبلغ التجوري السابق.
  • في حال تقديم اجابة خاطئة في مرحلة التجوري الخامس فذلك سيفقد المتسابق المبلغ كاملاً.
  • يمكن للمتسابق الاكتفاء بالمبلغ الذي تحصل عليه والانسحاب في اي مرحلة.
  • كل سؤال يعطي المشترك مهلة 10 ثواني للاجابة بشكل صحيح عليه.

رقم برنامج التجوري

للمشاركة برنامج التجوري يرجى ارسال رسالة على تطبيق واتساب بإسم المتسابق ورقم الهاتف على الرقم 96966670

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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