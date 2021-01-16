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شروط وزارة التعليم المصرية للتقدم للإعارات 2021

بواسطة معتز بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي، عن فتح الباب أمام الراغبين في التقدم للحصول على إعارة بدولة عربية، خلال العام الدراسي 2021-2022. حيث أتاحت إدارة الإعارات بالوزارة عن فتح باب تلقي استمارات التقدم للإعارات للعام الدراسي المقبل اعتبارا من اليوم السبت وحتى آخر شهر فبراير المقبل.

1 التعليم تتلقى استمارات التقدم للإعارة
2 شروط التعليم للتقدم للإعارات 2021

التعليم تتلقى استمارات التقدم للإعارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أنه من المقرر أن يتم تحصيل الرسوم المقررة من المتقدم للإعارة، إضافة إلى تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمعلمات، فيجب أن يتقدمن بإقرار موافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال، مشددة على أن الموافقة يجب أن تكون سارية طوال مدة الإعارة، بالإضافة إلى ضرورة ذكر اسم المحرم في الطلب إن وجد.

شروط التعليم للتقدم للإعارات 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، في بيانها عن العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب الإعارة بالخارج، أهمها:

  • أن يكون تقرير آخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية وكفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم.
  • ألا يزيد السن عن خمسون عاما للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية.
  • ألا يزيد السن عن 56 عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية.
  • يكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذي تتم فيه الإعارة 50 عاما.
  • يشترط بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم، أن يقوم بإرفاق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة.
  • يشترط بالنسبة لمن يرغب من معلمي التعليم الفني الصناعى، ويجيد اللغة الأجنبية إنجليزى أو فرنساوى في جميع التخصصات، التقدم ببطاقة إعارة للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي المقبل 2021-2022.
معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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