شروط وزارة التعليم المصرية للتقدم للإعارات 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي، عن فتح الباب أمام الراغبين في التقدم للحصول على إعارة بدولة عربية، خلال العام الدراسي 2021-2022. حيث أتاحت إدارة الإعارات بالوزارة عن فتح باب تلقي استمارات التقدم للإعارات للعام الدراسي المقبل اعتبارا من اليوم السبت وحتى آخر شهر فبراير المقبل.

التعليم تتلقى استمارات التقدم للإعارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أنه من المقرر أن يتم تحصيل الرسوم المقررة من المتقدم للإعارة، إضافة إلى تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالمعلمات، فيجب أن يتقدمن بإقرار موافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال، مشددة على أن الموافقة يجب أن تكون سارية طوال مدة الإعارة، بالإضافة إلى ضرورة ذكر اسم المحرم في الطلب إن وجد.

شروط التعليم للتقدم للإعارات 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم، في بيانها عن العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب الإعارة بالخارج، أهمها: