شروط ومزايا الخروج على المعاش المبكر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وضع شروط جديدة لاستحقاق المعاش المبكر وذلك وفقاً للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، وقد جاء رد الحكومة على الأنباء والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص حرمان أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم بناء على قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي بأن ما يتم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح وأنه لا صحة على الإطلاق من حرمان أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم التأمينية وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن القانون الجديد أبقى على كافة المستحقات المقرر لأصحاب المعاش المبكر دون أي نقصان وأكدت بأن الهدف من القانون الجديد للمعاشات والتأمينات هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.
شروط الخروج على المعاش المبكر
وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر لاستحقاق المعاش المبكر وفقاً للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات وهى:-
- أولاً: يجب أن تتوفر لدى الراغب فى الخروج على المعاش المبكر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 24 من ها القانون والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”.
- ثانياً: يجب أن تتضمن مدة الاشتراك فى التأمينات “مدة اشتراك فعلية” لا تقل عن 240 شهر أي 20 سنة، وتكون المدة 300 سهر فعلية بعد 5 سنوات أي 25 سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بمعنى أن لن يتم السماح لأي عامل بالخروج على المعاش المبكر إلا إذا توفرت لديه مدة اشتراك فى التأمينات لا تقل عن 20 سنة وأن هذه المدة سوف تكون بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد للتأمينات والمعاشات 25 سنة.