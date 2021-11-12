شروط ومزايا الخروج على المعاش المبكر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وضع شروط جديدة لاستحقاق المعاش المبكر وذلك وفقاً للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، وقد جاء رد الحكومة على الأنباء والشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص حرمان أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم بناء على قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي بأن ما يتم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح وأنه لا صحة على الإطلاق من حرمان أصحاب المعاش المبكر من مستحقاتهم التأمينية وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن القانون الجديد أبقى على كافة المستحقات المقرر لأصحاب المعاش المبكر دون أي نقصان وأكدت بأن الهدف من القانون الجديد للمعاشات والتأمينات هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر لاستحقاق المعاش المبكر وفقاً للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات وهى:-