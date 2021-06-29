يبحث المواطنين في مصر، عن طرق التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على شهادة الإعدادية، ووضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الفرد من أجل التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021.

نقدم لكم في المقال التالي، شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وموعد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

موعد فتح باب التقديم للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وازداد معدل البحث بين الطلاب، عن موعد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية، لتحسم وزارة التعليم الأمر، وتؤكد أنها تبدأ في تلقي التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحاصلين على الشهادة الإعدادية بداية من شهر يوليو 2021، من خلال دخول الطالب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط ومميزات التقدم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

وحددت وزارة التربية والتعليم، عددًا من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في مدارس إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تأتي على النحو التالي:.