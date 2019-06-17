شروط وموعد وأماكن سحب ملفات التقدم للتمريض العسكري 2019/2020 للبنين والبنات

صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي على قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات للالتحاق بالمعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة والذي يعرف بالتمريض العسكري، والذي يشهد إقبالاً متزايداً على الالتحاق به من جانب الطلبة والطالبات والسادة أولياء أمورهم لما له من امتيازات كبيرة.

شروط وموعد وأماكن سحب ملفات التقدم للتمريض العسكري للبنين والبتات العام الدراسي 2019/2020

قال اللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات المتطوعين للالتحاق بالتمريض العسكري أو المعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة أن شروط وموعد وأماكن سحب الملفات للالتحاق بالتمريض العسكري للعام الدراسي 2019/2020 كالتالي :-

شروط الالتحاق بالتمريض العسكري للبنين والبنات 2019:-

1- أن يكون الطالب/ الطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة العلمي علوم والأزهرية شعبة العلمي بنسبة نجاح 60% دفعة 2017/2018 و 2018/2019

2-لاتقل درجته في امتحان اللغة الانجليزية بالثانوية العامة عن 70%.

3- السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 21 عام في الأول من أكتوبر المقبل.

4- أن يكون الطالب / الطالبة من أبوين مصريين من غير طريق التجنس.

5- أن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وغير متزوج أو متزوجه ولم يسبق له أولها الزواج ولا يتم السماح بالزواج إلا بعد أن التخرج بنجاح والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

6- اجتياز الاختبارات اللازمة للقبول (طبية – نفسية – لياقة بدنية – كشف هيئة – تحاليل طبية – لغة انجليزية).

7-موافقة ولي أمر الطالب / الطالبة على الالتحاق بالقوات المسلحة، وألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء الخدمة بالرفت.

8- يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين.

مدرسة الدراسة :-

مدة الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة عامان دراسيان يحصل بعدها المتقدم على الدبلوم الصحي ويحصل على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة ويتدرج في الترقية فيما بعد.

أماكن سحب الملفات:-

1- من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

2- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة.

3- المعهد الصحي إناث بأحمد جلال بمنطقة الهايكستب.

4- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادى بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

5- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي.

6- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية (مستشفي مصطفى كامل العسكري).

7- المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج.

موعد سحب الملفات:-

بداية من 1 /7/2019 وحتى 15/8/2019 وأخر موعد للتقديم هو 24/8/2019، ويتم التقديم بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة لاستلام ملفات الذكور، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي لاستلام ملفات الاناث.