بعد إجراء “شريف مدكور” عملية إزالة ورم في القولون…تعرف على أخر أخبار حالته الصحية الآن

صرح مصدر بمستشفى دار الشفاء، أن الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور مستقرة في الوقت الحالي، وذلك بعد قيام مدكور بإجراء عملي جراحية مساء يوم أمس الإثنين، لاستئصال ورم موجود في القولون، وأضاف المصدر أن شريف قد تم حجزه في غرفة خاصة في المستشفى، وتم منع الزيارة عنه خلال هذه الفترة، وذلك حتى يتجاوز شريف المرحلة الأولى من العلاج.

شريف مدكور

يذكر أن وزير الصحة المصرية قد قامت بزيارة شريف مدكور يوم السبت الماضي، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، وأصدرت توجيهات بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للإعلامي شريف مدكور، ويذكر أن شريف مدكور قد أعلن منذ قرابة أسبوعين عن إصابته بورم في القولون، الأمر الذي تطلب أن يقوم بإجراء عملية استئصال لجزء من القولون، وعقب قيام شريف بالإعلان عن مرضه فقد لقي تضامن كبير من قبل الإعلاميين والفنانين ومحبيه، وقد ظهر شريف في أكثر من برنامج تلفزيوني مؤكدا أنه قرر أن يقوم بإجراء العملية في مستشفى حكومي، وأنه قادر على تحدي المرض، وقد ظهرت الكثير من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاء لشريف مدكور بالشفاء العاجل.

يذكر أن شريف مدكور يقوم حاليا بتقديم برنامج “8 شارع شريف” على قناة الحياة، وهو برنامج منوعات يلقى إقبالا كبيرا من المشاهدين نظرا لخفة دم شريف مدكور وإقباله على الحياة في البرنامج.

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