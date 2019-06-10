شعار جوجل اليوم الإحتفال بالذكري ال57 لمولد الطبيب الكاتب “أحمد خالد توفيق”

قام محرك البحث الشهير جوجل اليوم الإثنين 10/6/2019، بوضع صورة كاريكاتيرية للكاتب الراحل “أحمد خالد توفيق”، وهو من مواليد 10 يونيو 1962 محافظة الغربية، 9 شارع ثروت التابع لحي ثاني طنطا، تخرج من كلية الطب جامعة طنطا عام 1985، وحصل على الدكتوراة في طب المناطق الحارة عام 1997، وإشتهر “أحمد خالد توفيق” بحبة للأدب والكتابة وخاصةً أدب الرعب، والذي برع فيه وألف كتاب “سلسلة ماوراء الطبيعة”.

وتميز “أحمد خالد توفيق” بحسه المرهف وحبه للشعر والقصص القصيرة، فهو مثله مثل باقي الشباب في المرحلة الجامعية، كان يمر بمشاعر الحب والعاطفة التي قد تكون في بعض الأحيان من طرف واحد، وكان يترجم هذه الأحاسيس في كتاباته وقصصه.

رحلة “أحمد خالد توفيق” الأدبية

بدأ رحلته الأدبية في المؤسسة العربية الحديثة ككاتب عام 1992، وذلك من خلال سلسلة ما وراء الطبيعة، وكانت أولى رواياته التي كانت تأخذ طابع روايات الخيال، وكانت هذه السلسلة بمثابة إنطلاقة حقيقية للكاتب الكبير “أحمد خالد توفيق”، حيث لاقت إستحسان واسع علي مستوي الكتاب والنقاد، خاصةً بعد روايته الأولي “أسطورة مصاصي الدماء” التي لم تلقي قبول من أغلب الكتاب.

أشهر رواياته

يوتيوبيا عام 2008.

السنجة عام 2012.

مثل إيكاروس عام 2015.

سلسلة فانتازيا عام 1995.

سفاري 1996.

ممر الفئران 2016.

العراب “أحمد خالد توفيق”

إشتهر بلقب العراب بين الكتاب وبين الشباب الذين أصبحوا يحبون القراءة لسهولة إسلوبه في كتابة رواياته، حيث كان يهدف من خلال رواياته أن يكون القاعدة العريضة من محبي رواياته هم الشباب، وقد كان ما تمني فأصبح من الكتاب الذين يعشقهم عدد كبير من الشباب المحبي لقراءة الروايات والقصص، وتوفي العراب “أحمد خالد توفيق في 2 أبريل 2018 عن عمر يناهز 55 عام بعد أزمة صحية مفاجئة.