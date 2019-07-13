faceapp شكلك وأنت كبير يغزو فيس بوك من خلال هذا التطبيق وهذه الخطوات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع فيس بوك بصور لمشاهير وللكثيرين من مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي نشر صور لهم وهم في سن كبير بعدما استخدموا تطبيقات أو النت في تغيير صورة لهم وهم صغار إلى صورة لهم وهم كبار في السن.

صورتك وأنت كبير

استخدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التطبيقات التي تستطيع تغيير الشكل وتجعل صاحب الصورة في سن كبيرة، وتعتبر هذه التطبيقات والبرامج تستخدم تنقنية الذكاء الاصطناعي، ويستطيع توقع ما سيكون من شكل الشخص بعد 60 عاما أو أكثر.

أشهر تطبيقات تغيير الشكل

ويعد تطبيق faceapp هو أشهر هذه التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير شكل الوجه، وتوقع شكل الشخص بعد مرور الكثير من السنوات، وابتكر التطبيق مجموعة من المبرمجين الروسيين وتم إصداره في عام 2016.

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كيفية استخدام تطبيق faceapp

تستطيع استخدام تقنية faceapp وتغيير شكلك في دقيقة عن طريق هذه الخطوات:

فتح التطبيق.

تظهر كاميرا عادية.

يبدأ البرنامج في التعرف على وجهك، بعد توجيه وجهك أمام الكاميرا.

ويعرض عليك التطبيق عدة أشكال لك وأنت كبير، وتستطيع اختيار التأثير الذي يعجبك.

التعديل على الصورة

يمكنك التعديل على الصورة القديمة بأن تسحب الشاشة لأسفل بعد فتح التطبيق لتظهر صورك التي التقطها ، فاختر ما تريد منها واختر التأثير الذي تريده بعد عرض التطبيق لأكثر من صورة لك في سن متغير وكبير.