شم النسيم | أضرار تلوين البيض وتأثيره على صحة الأطفال

من المعروف على المصريين في احتفالات شم النسيم “تلوين البيض” فهذه عادة قديمة جدا ترجع الى القدماء المصريين منذ آلاف السنين واعتاد عليها الجميع ويعتبر تلوين البيض في شم النسيم من علامات الاحتفال لذا يجب التنويه عن بعض الأمور الضارة التي تكاد تفسد فرحة الاحتفال بعيد الربيع.

أضرار تلوين البيض بالمواد الصناعية

تلوين البيض بالألوان الصناعية يسبب الكثير من المشاكل على صحة الأطفال لأن المواد الصناعية تتفاعل بشكل كبير ويتناولها الأطفال مما يؤثر على صحتهم بشكل كبير جدا وتؤثر على الكبد وتصيب الأطفال بالحساسية والتهابات المعدة والنزلات الشعبية لذلك يجب الابتعاد نهائيا عن المواد الصناعية مثل ألوان الفلي مستر وعجينة السيراميك والألوان المائية والصناعية والألوان الزيتية وكل أنواع الطلاء يجب الابتعاد عنها نهائيا .

طريقة تلوين البيض طبيعيا

يمكنكم استخدام المواد الطبيعية والغير ضارة لصحة الأطفال مثل الكركدية والنعناع والكركم الأصفر فكل هذه الأشياء غير ضارة ولن تؤثر على صحة الأطفال نهائيا وتؤدي غرض التلوين لاحتفال الأطفال بعيد شم النسيم ولكن بدون أضرار صحية تسبب لهم التسمم بسبب المواد الصناعية الضارة .

رأي خبير التغذية في تلوين البيض

يرى خبير التغذية محمود متولي أن عادة تلوين بيض شم النسيم ترجع الى آلاف السنين ومنذ الفراعنة ولكن كانوا يستخدمون الألوان الطبيعية الغير ضارة فيجب الابتعاد كل البعد عن المواد الصناعية التي تضر أطفالنا وتسبب لهم الأمراض الضارة .

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