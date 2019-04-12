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تاريخ وموعد شم النسيم 2019 ومواعيد الإجازات الرسمية في مصر

كتب أحمد صبحي آخر تحديث

مع دخول الربيع ينتظر الكثير من المواطنين حلول أعياد شم النسيم من أجل الاحتفال والخروج والتنزه نظرًا لتحسن الأحوال الجوية بعد انتهاء فصل الشتاء، وتقوم الحكومة المصرية بمنح تلك اليوم إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع العام وأيضًا الخاص، ومن ناحية أخري نجد أن شم النسيم يلي اليوم الثاني من عيد الفصح عند الأقباط، فهو يتبع أكبر طائفة مسيحية في مصر وهي الطائفة القبطية الأرثوذكسية.

ومن ناحية أخري نجد أن الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم لا تقتصر علي الأقباط، ولكن هذا العيد يحتفل به جميع المواطنين في مصر فيستغل المصريين تلك الإجازة والذهاب إلي التنزه واللجوء إلي الكثير من وسائل الترفية المختلفة احتفالا بتلك الأعياد، وهذا نظرًا لتحسن الأحوال الجوية واعتدال الطقس وازدهار الأزهار والجو المشمس الجميل.

موعد شم النسيم 2019 في مصر

ويوافق شم النسيم  هذا العام نهاية شهر أبريل موافق يوم الاثنين 29 أبريل 2019

تاريخ وموعد شم النسيم 2019 ومواعيد الإجازات الرسمية في مصر

الاحتفال بأعياد شم النسيم في الوطن العربي

وتجدر الإشارة حول الاحتفال بشم النسيم فيسعى العديد من المواطنين في هذا اليوم للخروج إلي المساحات الخضراء والمتنزهات وأيضًا الملاهي من أجل الاحتفال، وهناك العديد والكثير من العادات المختلفة التي لا يحلو أعياد الربيع إلا بها وهي تناول الأطعمة المالحة مثل الملوحة والفسيخ والرنجة والأنشوجة، وهناك عادات أيضًا مثل تلوين البيض الأبيض في صباح هذا اليوم من أبرز عادات شم النسيم.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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