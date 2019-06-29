صاحبة فضيحة عمرو وردة تتطاول على صلاح وتطالبه بالاعتذار العام

قالت الموديل ميرهان كيلر عارضة الأزياء وصاحبة واقعة اللاعب المصري عمرو وردة والمتهمة لعدد من اللاعبين المصريين بالتحرش بها، أن تدخل النجم المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح جعلها مكروهة لدرجة أنها لا يمكنها العودة لمصر مرة أخرى.

رسائل تهين ميرهان

ونشر موقع «إريش نيرور» الأيرلندي، أن الموديل ميرهان تلقت آلاف الرسائل التي تحمل الإساءة لها ، بعد أن تمكن صلاح من حل أزمة عمرو وردة واستطاع مساعدته في تأمين عودته إلى المنتخب من جديد.

المصريون يعاملون صلاح على أنه إله

وأضافت كيلر أنه يتم التعامل مع صلاح في مصر على أنه «إله» – على حد قولها – قائلة: «إنهم لا يتعاملون معه كلاعب كرة قدم. ولكن إله. لا يمكنه أن يخطئ».

ميرهان: أنا في خطر

وأكملت ميرهان حديثها بأنها باتت معرضة للخطر، وأضافت: «هذا يجعلني في خطر. لا أستطيع الذهاب إلى بلدي الآن، إذا كنت أرغب في زيارة عائلتي. سيهاجمني الناس في الشوارع».

ميرهان تطالب صلاح بالاعتذار العام

وطالبت ميرهان اللاعب محمد صلاح بتقديم اعتذار عام والتركيز فقط في نفسه وما يخص حياته المهنية كما اتهمت المشجعين بالتعصب الشديد ، بقولها: «أنتم تعرفون كيف يكون مشجعو كرة القدم بمصر. أسوأ منا 100 مرة»، زاعمة أن صلاح يدفع الأشخاص لمضايقتها.