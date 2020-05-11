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“صحة النواب”: ارتداء الكمامة إجباريًّا في هذه الحالة.. وغرامة للمخالفين (فيديو)

بواسطة أحمد سعيد

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن ارتداء الكمامة سيُفرض على المواطنين إجباريًّا وذلك بتعديل قانون الاحتياطات الصحية، الذي يُعطي الصلاحية كاملة لوزارة الصحة والسكان، بإلزام المواطنين استعمال الكمامات في حال تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأضاف “العماري” في مداخلة هاتفية مع “العربية الحدث”، أنه بالنسبة لآلية تنفيذ هذا القانون فإن النقاش في لجنة الصحة بالبرلمان، شمل إتاحة الكمامات وغيرها من مستلزمات طبية للمواطنين أولا قبل محاسبتهم على عدم استخدامها، مشيرًا إلى أنه ليس منطقيا إجبار المواطنين على استخدام شيئ غير متوفر وبأسعار في متناول الجميع.

ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، في حديثه عن إمكانية ارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة إجبارية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، أن بعض النواب في البرلمان يطالبون بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين، لتصل إلى جميع المواطنين، وبأسعار مناسبة.

وكان نواب لجنتي الصحة والشئون التشريعية في مجلس النواب، قد ناقشوا التعديلات الجديدة لقانون الاحتياطات الصحية لتواكب قرارات الحكومة بفك الحظر تدريجيًّا، وعودة الحياة والخدمات على مراحل، إذ إن القانون يمنح السلطات الصحية صلاحيات لاتخاذ ما تراه من تدابير لمواجهة انتشار الفيروس التاجي.

غرامة للمخالفين

وشملت تعديلات قانون الأمراض المعدية التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة بالغرامة لكل مَن يُخالف الالتزام الذي يفرضه القانون، في حالة تطبيقه، من قبل السلطات الصحية، ويمكن أن نرصد تفاصيل عقوبة عدم ارتداء الكمامة حال اتخاذ إجراءات بتطبيقها إجباريًّا:

  • فرض غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه للمخالفين.
  • وزير الصحة له الحق في إلزام الأفراد باستخدام الكمامة خارج المنزل.
  • السلطات الصحة من حقها فرض الشروط والضوابط المنظمة لهذا الأمر.

أحمد سعيد

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