صرف جميع معاشات مايو مبكرا بمناسبة شهر رمضان

بمناسبة شهر رمضان المبارك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو مبكرا، وذلك لأصحاب المعاشات المستحق صرفها من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد، حيث أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، يوم الأربعاء القادم الموافق 1مايو 2019 بدلاً من يوم 10 مايو، وأضافت وزيرة التضامن أن هذا الصرف المبكر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأن الصرف يتم من خلال ماكينات الصراف الألي، وسيتم صرف المعاشات أيضا من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد، كما سيتم الصرف من خلال البنوك بعد استئناف العمل فى أول يوم وهو الموافق 2 مايو .

التشديد على عمليات الصرف وتزويد الماكينات

وقالت وزيرة التضامن فى بيان صحفي اليوم، أن ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك سيتم تزويدها بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، وشددت على عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن متواجد بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على المستحقات المالية الخاصة به.

وأضافت غادة والي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين، وأن أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة، حيث يأتي تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات على قمة الأولويات، مضيفة أن الوزارة تقوم بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه شهريا إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.