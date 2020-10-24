صفات اسم فاطمة وشخصيتها- معنى الاسم Fatimah في المعجم العربي

صفات إسم فاطمة ومعناه وأصل الاسم هو ما سنتعرف عليه في السطور التالية، فاطمة إسم شخصي مؤنث من أصل عربي وتشتهر بهذا الاسم السيدة فاطمة الزهراء ابنة نبي الاسلام محمد بن عبدالله_ إذ انه من الاسماء العربية الاصيلة المنتشرة ليس فقط قديما انما هو احد اكثر الاسماء المنتشرة في العصر الحديث عند العرب ولدى المسلمين وعند الشيعة بشكل خاص، هل ترغب باكتشاف معنى اسم فاطمة؟ تابع المقال في الاسفل.

معنى إسم فاطمة

يطلق اسم فاطمة على الاناث ويكتب باللغة الانجلينزية “Fatima” أو Fatimah- ومعنى الاسم هو الانقطاع عن الرضاعة من اللفظ فطم، هذا المعنى بالنسبة للمعجم العربي لغةً، ولكن الاسم المذكور له يراد به معنى اخر من الناحية الكمالية ففاطمة هي مفطومة من الشر_ وهذا لفاطمة بن محمد خاصة- كذلك معنى اخر اكثر وضوحاً فعن أبي هريرة: قال علي (عليه السلام): إنما سميت فاطمة لان الله فطم من أحبها عن النار- شيرويه في الفردوس، وايضا عن جابر الأنصاري قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما سميت ابنتي فاطمة لان الله فطمها وفطم محبيها عن النار.

وعموماً، فإن التسمية بإسم فاطمة- يجوز شرعاً لانه اسم مرتبط بالخلق وله دلالات العفة والطهارة فيستحب التسمية به تميناً بابنة النبي الكريم فاطمة الزهراء، زوجة الامام علي وصي النبي محمد. واما المعنى لغويا هي المدة التي جعلها الشارع ظرفا للرضاع الكامل، أي الحولين. وهذا المعنى الرئيسي ولكن بالطبع ليس هو المراد منه في اصل اسم فاطمة والا فكل الناس يفطمون بعد الرضاع وإنما يشير الى صفات سيدة جليلة طاهر عالية الشان.

صفات اسم فاطمة