صفات حامل إسم زكريا- معناه وصفات شخصيته-zakaria

التعريف بمعنى إسم زكريا zakaria، اسم مميز عبري يعود تسميته الى نبي الله زكريا الذي تم ذكرة في العديد من الايات في القران الكريم، معنى اسم زكريا يعني “يذكر الله” او “مذكور الله” بان لا يكون غافلاً عن تسبيح الله واتصاله بالايات والبراهين من قبل الله الحاضرة معه في اصل نشاته لانه رجل تم اصطفاءه صاحب قداسة. بالرغم من كون اسم زكريا يعد لافتاً ذو معنى قوي يتمتع حامل بصفات حميدة الا انه نادر التسمية.

معنى اسم زكريا

زكريا اسم اعجمي يكتب بالعربية זכריה معناه يذكر الله كثيراً- وهو اسم احد الانبياء الكبار في بني اسرائيل، ووالد نبي الله يحيى الذي بشرته الملائكته بولادته على امتداد كهولته وعقر امراته_ وهو ما تقف عليه الاية (7)- سورة مريم- (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا)- لذلك هو من الاسماء الحسنة الذي يجوز التسمية به في الإسلام- لكونه يشير الى صفات عبادية مخلصة بالاتصال بالله وعدم الانقطاع عن ذكره في الليل والنهار- ابتغاء لثواب الله ولأنه مستحقاً للعبادة فهذا معنى زكريا باكمله الموضح في السطور اعلاه- كما ان زكريا لديه كاريزما ذو شخصية قوية بالاضافة لكونه رجل إجتماعي وعادة من يكون حامل هذا الاسم-زكريا- يكون شخص مشهور مقدر بين الجميع.

صفات حامل اسم زكريا