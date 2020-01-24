“صفر في سانت كاترين”.. توقعات الأرصاد للطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، توقعات حالة الطقس غدا السبت، مشيرة إلى أن مناطق، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ووسط سيناء، ستشهد طقسا مائلا للبرودة في ساعات النهار وشديد البرودة في الليل مع وجود شبورة في الصباح الباكر.

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس غدٍ السبت، فإن مناطق جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد، وحلايب وشلاتين، ستشهد طقسًا معتدلًا في النهار شديد البرودة في الليل، مع نشاطٍ للرياح واضطرابٍ في الملاحة البحرية.

حالة الطقس غدا السبت

أما حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، غدا السبت، فقد جاءت بحسب بيان هيئة الأرصاد كالتالي:

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 17 7 الإسكندرية 18 11 مطروح 16 12 سوهاج 18 6 قنا 18 8 أسوان 19 8 سانت كاترين 11 صفر

طقس الجمعة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت، أن يكون طقس اليوم الجمعة، بارد في ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع سقوط أمطار متفرقة على معظم الأنحاء، في الوجه البحري، بينما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة في النهار، شديد البرودة في الليل.

وبالنسبة لمناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومنطقة سيناء، فإنها تشهد طقسا مائلا للبرودة في النهار، شديد البرودة في الليل، فيما يشهد الوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة.

من جهتها، تتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية والزراعية، لإغلاقها في حالة ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية، محذرة قائدي المركبات من أوقات الشبورة، وذلك باتباع الآتي: