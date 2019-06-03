صلاة العيد في القاهرة 2019 بمصر.. الموعد وتاريخ أول شهر شوال

ننشر موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2019 بمصر والتي تقام صبيحة أول أيام شهر شوال 1440 الكريم في العاصمة وكل المحافظات المصرية، والقاهرة هي بلد الألف مئذنة، وبها تجد أجمل وأروع المساجد على وجه الكرة الأرضية، تلك المساجد التي تتنوع بين التاريخية والحديثة، وقامت مديرية الأوقاف بالعاصمة “القاهرة” بتجهيز الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد، وعند مساجد القاهرة ستجد الفرحة الحقيقية والتي لا توصف على وجوه المشاركين في صلاة العيد من الصغار والكبار، إلى جانب الأزياء الجديدة والجميلة.

تاريخ أول أيام عيد الفطر في مصر 2019 وغرة شهر شوال

بدأ شهر رمضان في مصر يوم الإثنين 6 مايو 2019، ويوم الرؤية الشرعية واستطلاع هلال شهر شوال سيكون يوم 29 رمضان 1440 الموافق يوم الإثنين 3 يونيو 2019، ووفقا للحسابات الفلكية، سيكون عدد أيام شهر رمضان بمصر لهذا العام 29 يوما غير كامل العدة، وعليه سيكون أول شوال وأول أيام عيد الفطر 2019 فلكيا هو يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.



صلاة العيد في القاهرة 2019 بمصر

صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول الكريم، ويجب أن يشارك فيها كل أفراد الأسرة، لأداء الصلاة، والاستماع لخطبة العيد، هذا وتمتلئ الساحات بالمصلين خلال تلك الصلاة، كما تنتشر تكبيرات العيد في كل أركان العاصمة المصرية.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة عند الساعة 6.08 صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 الأول من شهر شوال.

كل عام وأنتم بخير.