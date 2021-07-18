صلاة عيد الأضحى في قطر.. تعرف على الموعد 2021 وأماكن المصليات بالدوحة

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021 أصح هو الشغل الشاغل للجميع حاليًا مع دخولنا في الساعات الأخيرة قبل شروق شمس أول أيام العيد على العالم، حيث نقدم من خلال هذا التقرير موعد صلاة العيد في قطر وأماكن مصليات العيد في الدوحة وباقي المدن القطرية، بعدما أعلنت وزارة الأوقاف رمسًا عن أماكن صلاة العيد والتي سوف تزيد عن 900 جامع وساحة في مختلف أنحاء قطر.

مصليات العيد في الدوحة قطر 2021

حددت وزارة الأوقاف، أماكن صلاة العيد في الدوحة وكل مناطق الدولة، حيث نشرت كافة أسماء المساجد والمصليات في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أسماء مصليات عيد الأضحى في قطر 2021 من الرابط التالي:

مصليات العيد قطر

هذا وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع من المشاركين في صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2021

بدأ شهر ذي الحجة في قطر 1442 يوم الأحد الذي وافق 11 من شهر يوليو 2021، ووقفة عرفات كانت يوم الإثنين 19 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو، هذا وتقام صلاة العيد بعد خمسة عشر دقيقة من شروق شمس يوم الثلاثاء، موعد صلاة عيد الأضحى في قطر عند الساعة 5.10 من صباح يوم الثلاثاء.