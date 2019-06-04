مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠١٩ في مصر وتوقيت بداية تكبيرات العيد

ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠١٩ في مصر وفق البيان الرسمي الصاد عن دار الإفتاء المصرية لتحديد وقت وموعد إقامة صلاة العيد، إلى جانب التنويه عن موعد بداية تكبيرات عيد الفطر ونهايتها، حيث يحتفل المصريون غداً الأربعاء بحلول أول أيام العيد بعد تحري رؤية الهلال مساء الإثنين 29 رمضان، وتعذر رؤية الهلال، ليتم عدة الشهر ثلاثون يوماً، وقبل ساعات من الاحتفال بالعيد ننشر لكم مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك.

حرصت دار الإفتاء المصرية على نشر مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠١٩ في مصر، كي يتعرف المصريون على موعد إقامة صلاة العيد بكل دقة، ولعدم التخلف عن هذا الموعد حتى لا يضيع وقت الصلاة، والتي ليس لها قضاء غير أنها سنة مؤكدة عن الحبيب المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر عقب شروق شمس أول أيام العيد، وسيتضح ذلك من جدول مواقيت الصلاة المرفق فيما بعد.

تحري مواقيت صلاة عيد الفطر ٢٠١٩

تعرف على موعد إقامة صلاة العيد في منطقتك أو في محافظتك أو في بلدتك من خلال مواقيت صلاة عيد الفطر المبارك لجميع المدن والمحافظات المصرية وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

باقي المحافظات والمدن المصرية من أقصها إلى اقصها، والتي ستعطي للمصلين بكل دقة توقيت صلاة العيد.

تبدأ صلاة العيد في مصر من مدينة نوبيع في حدود الساعة الخامسة وسبع دقائق، وتكون موعد إقامة الصلاة في القاهرة في الخامسة و ثمانية عشر دقيقة، وتقام الصلاة في مدينة السلوم بأقصى غرب مصر في الساعة 5:40 دقيقة.

موعد تكبيرات عيد الفطر 2019

تبدأ تكبيرات عيد الفطر من غروب شمس أخر يوم من شهر رمضان المبارك، وحتى أن يقام الى صلاة العيد، ونشرت دار الإفتاء المصرية صيغة تكبيرات العيد.

صيغة تكبيرات العيد من دار الإفتاء المصرية

نشرت دار الافتاء المصرية صيغة تكبيرات العيد

كل عام وانتم بخير نسأل الله أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات