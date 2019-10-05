(فيديو) صلاح: “آسف مش هقدر أجي لمنتخب مصر”

اعتذر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي عن الحضور والانضمام لمنتخب مصر الوطني للمشاركة في مباراة بوتسوانا الودية، قائلا: «آسف مش هقدر آجي» ، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري.

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اعتذار صلاح عن الانضمام للمنتخب

رسالة على الواتس ؛ أرسلها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم ، يعتذر فيها اللاعب عن الانضمام للمنتخب في مباراته ضد فريق بوتسوانا في المباراة الودية المقامة منتصف الشهر الجاري ، كشف عن ذلك الإعلامي هاني حتحوت في البرنامج (الماتش) الذي يقدمه على قضائية «صدى البلد».







استبعاد محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب

وأضاف هاني حتحوت مقدم برنامج (الماتش)، أن حسام البدي المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن سابقا منذ أيام استبعاده للاعب محمد صلاح عن معسكر المنتخب وانضمامه له في مباراة بوتسوانا للراحة.

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أزمة محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم







يذكر أن اللاعب الدولي محمد صلاح قد اندلعت بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة بسبب ما حدث في استفتاء «الفيفا» من عدم اعتماد تصويت مصر لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ما أدى إلى حذف صلاح لتعريفه على صفحات التواصل الاجتماعي التي تختص بمصر ، ما يمثل اعتراضا على اتحاد بلاده، قبل أن يتضح بعد ذلك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تحتسب صوت مصر؛ بسبب عدم توقيع نماذج التصويت من جانب السكرتير العام للاتحاد المحلي، وهو شيء ضروري.