صناعة الدواء تحذر المواطنين: عقار كلوروكوين يؤدي لكوارث صحية ولا يعالج كورونا

حذر أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحادات الصناعات المواطنين، بالسير وراء ما تزعمه بعض شركات الأدوية في الوقت الحالي عن وجود علاج لفيروس كورونا وهو علاج “هيدروكسي كلوروكوين” قائلا إن ذلك العلاج له مخاطر كبيرة جدا وقد يؤدي إلى كوارث صحية ويضعف النظر ولم يثبت حتى تلك اللحظة أنه يعالج فيروس كورونا مثلما يزعم البعض

وانتشر في الفترة الأخيرة أن هناك تكالب كبير من قبل المصريين على تخزين ذلك الدواء بعدما قيل أنه يقوم بعلاج فيروس كورونا، وذلك في ظل بحث المواطنين الدائم على علاج للتخلص من ذلك الفيروس اللعين الذي اجتاح العالم ف الفترة الحالية وأدى إلى إصابة الكثيرين ووفاة الآلاف من الضحايا حول العالم.

وأدى تكالب المصريين على شراء ذلك الدواء صدور قرار بعدم صرفه إلا بأوامر وروشتة الطبيب في الوقت الحالي نظرا لمخاطر هذا الدواء وآثاره السلبية على الفرد، حيث أوضح “رستم” أن ذلك الدواء يؤدي إلى إضعاف كبير في شبكية العين، فضلا عن ضعف النظر وجعل الرؤية غير جيدا، ومن الممكن أن يؤدي إلى كوارث صحية لكبار السن.

صناعة الدواء تحذر: هيدروكسي كلوروكوين يؤدي لكوارث صحية

وأشار إلى أن ذلك الدواء يستخدم من أجل علاج الروماتويد في ظل عدم انتشار مرض الملاريا في مصر، وكل ما يتم تداوله عن أنه علاج لفيروس كورونا لم يثبت صحته حتى الآن ولم تعترف به منظمة الصحة العالمية، مناشدا المواطنين بضرورة الحذر من شراء أي دواء لعلاج كورونا، حيث إنه لم يثبت حتى تلك اللحظة وجود علاج فعال له.