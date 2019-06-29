صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومى www.mff.gov.eg للاستعلام عن أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي

موقع صندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية يوفر خدمة الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى، حتي يستطيع جميع المواطنين المتقدمين للحصول علي شقق سكنية معرفة أسماءهم ضمن أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي وذلك من اجل استكمال باقي مراحل تسليم الوحدة السكنية، حيث يمكن لجميع الغير قادرين من الشباب المقبل علي الزواج أو غيرهم من المصريين التسجيل في موقع صندوق التمويل العقاري إلكترونيا من اجل رفع كافة الأرواق المطلوبة والتعرف علي باقي التعليمات والضوابط عن طريق شبكة المعلومات الدولية للأنترنت.

حيث وفرت وزارة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع الصندوق الغفاري المصري هذه الخدمات الإلكترونية من اجل أن توفر الوقت والجهد في الذهاب إلي مكاتب التمويل العقاري المنتشرة في جميع مختلف محافظات جمهورية مصر العربية من اجل الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى والتقديم فيه إلكترونيا، بدورنا نحن في موقع كلمة دوت أورج سوف نقوم بوضع الرابط الإلكتروني للاستعلام مباشرة من خلال هذه المقالة لكي نوفر الوقت والجهد عليكم.

صندوق التمويل العقاري استعلام بالرقم القومى

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى من خلال الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية، حيث يلزم علي المواطنون المستفيدون من خدمات الصندوق العقاري الدخول علي الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري علي الرابط الإلكتروني التالي الاستعلام بالرقم القومى عن شقق الإسكان الاجتماعي من ثم يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي في المربع المخصص له ثم النقر علي أيقونة بحث للتم عملية البحث للحصول علي النتائج من التعرف علي أسماء الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي الكراسة الزرقاء والحمراء بالرقم القومى.

أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وختاما في حالة وجود اسمك ضمن قائمة أسماء الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي لا بد بان يذهب الفائز ومعه صورة ما يثبت ذلك من خلال طباعة صفحة نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى من موقع الصندوق التمويل العقاري، من ثم إحضار الارواق المطلوبة والمقابل المالي من اجل استكمال مراحل استلام الوحدة، حيث نتمنى لجميع المتقدمين والمتقدمات التوفيق بأذن الله.