صندوق التمويل العقاري mff.gov.eg نتيجة الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي .. رابط الاستعلام من هنا

أعلن اليوم الأحد الموافق 31 من مارس 2019 الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن صندوق التمويل العقاري قد انتهت بالفعل من فحص وفرز جميع الطلبات المقدمة لراغبي السكن الذين تقدموا في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي كانوا قد تقدموا إليه من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على شبكة الإنترنت موقع الإسكان الاجتماعي، وذلك لدراسة طلباتهم وتحديد الطلبات التي تستوفي الشروط التي حددها صندوق التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في الإعلان العاشر، وذلك وفقا للشروط التي تم إعلانها من قبل.

صندوق التمويل العقاري يعلن نتيجة الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي

كما حدد وزير الإسكان أن النتائج التي توصلت لها لجان الفرز بصندوق التمويل العقاري قد خلصت إلى أن أعداد الطلبات المقدمة والتي انطبقت عليها الشروط هو 177512 طلب لمواطنين يستحقوا وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، وان عدد الطلبات التي لم ينطبق عليها الشروط هو 40471، وان عدد من تقدم ولم يقوم بسداد مقدم الحجز وصل إلى 930 طلب، ليصبح أجمالي المتقدمين للحجز في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي والمسددين لمقدم الحجز هو 218193 مواطن.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي برابط صندوق التمويل العقاري

هذا وقد أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الطريقة التي يمكن بها لمن تقدم للحجز في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن طلبه، وذلك من خلال الدخول على الموقع المخصص لذلك وهو موقع الاستعلام عن نتيجة الإعلان العاشر، بعد إدخال الرقم القومي، سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطلب هل هو مقبول أو مرفوض، كما يمكن الاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية يكتب بداخلها الرقم القومي للحاجز وإرسالها إلى رقم 9311، مقابل رسوم قدرها ثلاثة جنيهات، وهذه الخدمة سيتم تشغيلها خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

كما أشارت رئيس صندوق التمويل العقاري إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع من تقدم بالحجز على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر، تتضمن الرسالة إعلام المتقدم بنتيجة قبول أو رفض طلبه، كما أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان إلى أن من حق كل من تم رفض طلبهم التقدم بتظلم خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل، من خلال نفس موقع الاستعلام عن نتيجة الطلب.

شروط الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي

في حالة استعلامك عن الطلب الذي قدمته للحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ووجدت ان طلبك قد تم رفضه، فذلك معناه أن بعض شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لم تنطبق عليك، وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون العمر من 21 سنة وحتى 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، أي أن دخله السنوي لا يزيد عن 68400 للأسرة أي ما يعادل 5700 شهريا، 50400 للأعزب أي 4200 شهريا.

أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 1300 جنيها.

عدم حصول المتقدم على شقق أو أراضي من الدولة في إعلانات سابقة هو أو زوجته.

الخطوات التي يجب اتباعها لاستلام شقتك بالإعلان العاشر

وفي الختام عزيزي القارئ إذا وجدت أسمك ضمن الموافق عليهم والفائزين بشقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، فعليك مطالعة هذه المقالة والتي ستجد بها إجابة شافية عن جميع الخطوات التي يجب عليك القيام بها حتى تستلم شقتك الجديدة.

جميع الخطوات المطلوبة منك لاستلام شقتك بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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