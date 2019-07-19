بالفيديو والصور من الطائرة.. الاعتداء على راكب مصري وإهانته وإجباره على النزول

تداول فيديو على موقع التواصل فيس بوك يظهر فيه الشرطة الرومانية وهي تهين راكب مصري على إحدى الطائرات الرومانية وقبضت عليه داخل الطائرة في مطار بوخارست وسط ذعر وخوف وصراخ أسرة وأطفال الراكب المصري وأطفال أخرى بالطائرة.

تفاصيل الاعتداء على راكب مصري في رومانيا

ونشر أحد المواقع أن المشكلة عندما تركت زوجة الراكب المصري -الذي يدعى (ح. س) وهي إيمان وتبلغ من العمر 49 عاما، مغربية الجنسية ومعهم أبناؤهم على متن إحدى الطائرات الرومانية المتجهة إلى باريس ومنها إلى شرم الشيخ- حقيبة بجانب باب الطوارئ بالقرب من مقعدها.

عدم وجود لغة حوار مشتركة

وهنا طلبت مضيفة الطائرة ألا تترك الحقيبة في هذا المكان ووضعها في المكان المخصص لها ، فأصرت الراكبة على وضع الحقيبة بجانب باب الطوارش فأثيرت بينهما مشادة كلامية وكل منهما تمسك بكلمته وموقفه ، ومما زاد من تفاقم المشكلة هو أن كل منهما يتحدث بلغة غير الأخرى؛ فالمضيفة تتحدث باللغة الرومانية والإنجليزية والراكبة تتحدث باللغة الفرنسية، فلا يوجد لغة حوار مشترك.

رواية نائب رئيس الجالية المصرية برومانيا

وقال عبدالله مباشر نائب رئيس الجالية المصرية برومانيا: «تفاقمت المشكلة حتى حضرت طاقم الطائرة وتم الاتصال بأفراد الأمن واشرطة الرومانية التي أتت مسرعة لإنزال المصري وزوجته وأولاده، فرفض الراكب النزول ما أدى إلى تصرف غير لائق من الشرطة الرومانية تجاه المصري وأسرته».

إهانة وعدم مراعاة وجود أطفال

وتابع مباشر أن الشرطة الرومانية أهانت الراكب المصري حسبما هو موضح في الصور ولم تراع وجود الأطفال وكبار السن، مما اضطر ركاب الطائرة لمغاردة الطائرة تضامنا مع الراكب المصري ما أدى لتعطل الرحلة ساعتين ما أسفر عن إلغاء الرحلة موضحا أن التصرف والمنظر غير لائقين نهائيا وهو تعامل غير آدمي من الشرطة الرومانية ما أصاب بعض الركاب بحالة إغماء ، غير أن زوجة المواطن المصري أصيبت بنوبة غيبوبة سكر، وتم علاجها داخل المطار.

القنصل والجالية المصرية تتابع التحقيقات

وأكمل مباشر حديثه أن القنصل المصري، حضر إلى مكان الواقعة ، وتم بالفعل حجز رحلة جديدة للراكب المصري من بوخارسيت إلى أسطنبول ثم إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن القنصل والجالية المصرية تتابع التحقيقات في الواقعة.

وزيرة الهجرة تتواصل مع القنصل والسفير في رومانيا

وتواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع صلاح عبد المقصود السفير المصري برومانيا، بشأن الأزمة التي وضع فيها المواطن المصري داخل الطائرة الرومانية.

وزارة الهجرة تصدر بيانا تشجب فيه الواقعة

وأصدرت وزارة الهجرة اليوم الجمعة بيانا شجبت فيه الواقعة وتتواصل الوزارة ومسئولوها مع القنصل والسفير المصري لمعرفة ما تنتهي عليه التحقيقات.

وتحركت السفارة المغربية في متابعة فورية مع السفارة المصرية لما تسير عليه التحقيقات والسلطات المعنية وما ستسفر عنه التحقيقات وإطلاع الوزارة في مصر على ما تتطور إليه الأحداث والتحقيقات في هذا الشأن.