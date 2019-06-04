صور تهنئة ورسائل نصية ومسجات تهاني بمناسبة عيد الفطر للفيس بوك وواتس اب

سنوفر لكم من خلال تلك المقالة صور تهنئة خاصة بعيد الفطر المبارك ورسائل نصية للتهاني ومسجات بحلول العيد 2019، وسنقوم بتوفير صور بجودة عالية مناسبة للجوال ومواقع التواصل الإجتماعي لتبادلها عبر فيس بوك وتويتر وانستغرام وأغلفة، وتبادلها أيضاً عبر الواتس أب والتليغرام والسناب شات، حيث مع دخول التكنولوجيا إلي البيوت المصرية والتواصل الإلكتروني أصبحت الرسائل والصور وسيلة للمعايدة بين الناس، واكثر شيوعاً مع مرور الزمن.
صور ورسائل عيد الفطر المبارك التي سوف نوفر لكم خلال تلك المقالة سنحاول ان تكون جديدة ومتنوعة الاستخدامات، والصور متعددة الأحجام وعليك اختيار ما يناسبك، وأعتاد المصريون تبادل الصور والتهاني بين أصدقاءهم واحبابهم، فهي طريقة تعبير عن تذكر الأخر في المناسبات، وتكون ملائمة أكثر لتطور وسرعة الزمن الحالي، فبضغطة واحدة تهنئ الآلاف من الأشخاص، وهذا غير متاح بطرق أخرى.
صور عيد الفطر المبارك
تلك مجموعة من صور عيد الفطر المبارك 2019 مختلفة الأحجام ويمكنك استخدام ما يناسبك منها، ونرجو أن تنال على إعجابكم ورضاكم.
رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك
تلك هي مجموعة من رسائل ومسجات التهنئة الخاصة بعيد الفطر المبارك.
- جوا القلب مكانك .. وبأجمل تهنئة ميزتك وعلي الجميع أغليتك وبقدوم العيد هنيتك يالغلا
- العيد يحلي بس بزيادة الخير وزيارات الأحبة وقارئ هالرسالة
- بريح العود بمسي عليك واقولك عيد مبارك
- بحبك بغرم بعدك وبعد قلبك وبعد بالك عني وبتمنالك عيد سعيد يالغلا
- قبل ما نسمع طوط طوط من انشغال الخطوط حبيت اقولك كل عيد وانت بخير وبصحة وسلام حبيبي/حبيبتي
- لو انتا بعتلي رسالة التهنئة قبلي فهذا من شيم كرمك وفضلك، ولو انا اللى سبقتك فهذا من علو قدرك عندي، لك مني كل الحب والاحترام والود .. كل عام وانتا بخير، وعيد سعيد عليك يا الغلا.
- لعيونك يا وردة الياسمين، وبقرب إطلال العيد، ببعتلك كل التهاني قبل الجميع ،وبقولك، كل عام وانت أحلي الحلوين.
- هل تعرف أن، معاك احساسي، معاك بالي، معاك روحي، وساعتي ضاعت هتلاقيها معاك =D، عيد فطر عيد عليك يالغلا.
- بأجمل كحكة، وبهسمة مشتاق، وانا مكسوف، بقولك إعمل فيا معروف، حته كحكة أكلها مع الشاي، عيد سعيد.
- بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت اقولك قبل الكل، عندك كحكة زيادة، كل عام وانت بالصحة والسلامة.
- بتمني تيجي تزورنا، الجميع هنا يحتاجك جدًا، في كحك كتير، بس معندناش السكر، ((عيدك سعيد))..
- عزيزي، أهنيك بقدوم العيد، وأرجو أن يحقق الله لك كل ما تريد، ممكن اكون بعتلك بدري، بس دا من غلاوتك عندي، فحبيت أسابق الكل واباركلك، عيد سعيد.
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