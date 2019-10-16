صور| لهذا السبب محمد صلاح يتحول لشخصية كارتونية

محمد صلاح ومكة| دائما ما يبهرنا النجم المصري محمد صلاح وهو بصحبة ابنته مكة، وهذه المرة نشر محمد صلاح صورا له وهو يتقمص شخصية كارتونية احتفالات بعيد ميلاد مكة اليوم الأربعاء بطريقة مبتكرة وجديدة.







محمد صلاح ومكة

وفي حفل عيد ميلاد مكة تقمصت البطلة شخصية «موانا» ، وذلك في الفيلم المشهور الذي يحمل نفس الاسم، وارتدت مكة الملابس التي كانت ترتديها الشخصية في الفيلم.







محمد صلاح يتحول لشخصية كارتونية

ونشر نجم ليفربول محمد صلاح على الصفحة الشخصية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا له مكة وهما يحتفلان بعيد ميلادها، معلقا عليها: “أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتى”.







مكة محمد صلاح

ويذكر أن مكة محمد صلاح ابنة الفرعون نجم منتخب مصر خطف الأنظار من والدها الفترة الأخيرة، إذ أصبحت صورها محط اهتمام وإعجاب الكثيرين خاصة وقت ظهورها بجانب والدها أثناء التتويج بأكثر من لقب في الفترة الأخيرة مع ليفربول ، أو تصويرها في أكثر من فيديو وهي صاحبة مواهب عدة.