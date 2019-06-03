صور ورسائل عيد الفطر 2019 اعرف احلى الخلفيات والرسايل لعام 1440 اول ايام عيد الفطر eid mobark

نهل مع مجيئ العيد يبدأ الأهل والأصدقاء والأحباب بتبادلصور ورسائل التهاني والتبريكات بالعيد، وما هي إلا أيام قليلة ويرحل رمضان ويهل علينا العيد، لذا أصبح البحث عن صور ورسائل عيد الفطر المبارك يشغل الكثير من المسلمين، حتى يسرعوا لمعايدة أهلهم وأصدقائهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، لذا ينشر لكم موقعنا صور ورسائل حصرية لعيد الفطر المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية بخير.

صور ورسائل عيد الفطر المبارك للأهل

• لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين.

• ربي يزيد حياتك نور وينعم عليك بجنات وقصور ويبلغك عيد الفطر بهناء وسرور ، عيدكم مبارك .

• إلهي إن لي أحباب فيك قد قصرت بحقهم وانشغلت عن وصلهم اللهم عطر عيدهم بالإيمان وأملأ قلوبهم بالقرآن ووفقهم فيه للطاعة والإحسان، كل عام وأنتم بخير.

صور ورسائل عيد الفطر المبارك للأصدقاء

• بعدد ورق الشجر وعدد موج البحر وقبل كل البشر أهنئك بعيد الفطر المبارك، عيدكم سعيد.

• بعدد خطوات نبينا من مكة إلى المدينة ربي يجعل ال عيد بركة عليكم وعلينا، عيد سعيد.

• أبعتلك سلام ما يتقدر وحب ما يتغير وقلب يحبك ولا يتكبر ونفس تعزك فوق ما تتصور كل ده عشان تقولك كل عيد وأنت منور، عيدكم مبارك.

صور ورسائل عيد الفطر المبارك للأحباب

• ورود الدنيا أقطفها وبشوق قلبي أغلفها وبعطر المسك أعطرها ولأغز الناس أرسلها عشان تقوله كل عام وأنت بقلبي، كل سنة وأنت طيب حبيبي.

• مع كل دقة قلب بشر وكل حبة ندى تلمس الشجر بقولك كل عام وأنت بقلبي يا أغلى البشر ، عيد سعيد .

• أحلى رسالة من قلب يناديك شخص يحبك و يموت ف يك صحيح بعيد عنك لكن مش ناسيك و يهديك بوسة منه ليك ويقولك عيد سعيد يا أغلى حبيب.

• الدنيا وبحورها، أهلها وطيورها، بترسلك وتقولك كل عيد وأنت نورها، كل سنة وأنت طيب .

• بعتلك أغلى هدية ملفوفة بأحلى تحية مربوطة برمش عنيا مكتوب فيها عيد سعيد عليك وعليا.