صور و رسائل عيد الأضحى نقدمها من خلال موقع “كلمة” لخروف العيد قبل الدبح وعلينا تخيل منظر ه وهو يفكر بيوم التضحية به،في العيد، ومتى سيذبح هل بعد صلاة العيد مباشرة أم في ثالث أيام العيد قبل صلاة المغرب وهذا هو وقت ذبح الأضحية.

موعد عيد الأضحى

بعد أيام قليلة يحل موعد عيد الأضحى حيث تم تحديد وقفة عرفات من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بأن يوم الأحد الموافق ١١ من أغسطس ٢٠١٩ وهو يوم التاسع من ذي الحجة أما أول يوم العيد الكبير سيكون يوم ١٢ أغسطس و١٠ من ذي الحجة لعام ١٤٤٠ ويوافق الاثنين، كل عام والأمة الإسلامية بخير .

الشروط الواجب توافرها في ضحية العيد

يحتفل المسلمين بقدوم العيد وذبح الأضاحي من خرفان وعجول وتوزيعها علي الفقراء هذه

الخراف والماشية التي تذبح يجب أن يتوفر فيها عدد من الشروط حسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية وذلك من خلال صفحتها الإلكترونية وأهمها:

أولا-أن تكون من البهائم، والماشية استنادا لما ذكر في القرآن” وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ” أي أن الطيور لا تصح ولا يجوز أن نضحي بها.

ثانيا عمر الشاه لا يقل عن ٦شهور أما الماعز عمر عام وألا بل ه أعوام والبقر، الجاموس عامان.

ثالثا- أن تكون سليمة وليست مريضة أو بها عيوب مثل العرج أو العمي أو مقطوعة اليد والأقدام.

ثالثاً-أن تكون الضحية ملك للمضحي عند ذبحها أو له تصريح من مالكها بالذبح.

رابعاً أن تكون النية خاصة بالذبح للتقرب من الله عملا بقول رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام” إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى”.

قصة خروف عيد الأضحى

الخرفان جعلها الله سيحانه وتعالى فداء عن سيدنا إسماعيل حيث رأى أبوه سيدنا إبراهيم رؤية وهو نائم أن الله يأمره بأن يذبح أبنه الوحيد, ولما كانت رؤية الأنبياء حق فما كان أمام سيدنا إبراهيم إلا أن ينفذ ما أمره الله به,فجاء بسيدنا إسماعيل,وقص عليه الرؤيا فوافق وعزم إبراهيم عليه السلام ذبح أبنه لكن “الله” أرسل له كبش كبير (خروف) ليذبحه مكان أبنه إسماعيل ،وأصبح المسلمين يفعلون ما فعله نبي الله ويفدون أنفسهم بالذبح في عيد الأضحى

صور و رسائل عيد الأضحى

من هذا المنطلق سنرى الخرفان ماذا يفكرون يقولون في أنفسهم قي ما سيحدث لهم في ذلك اليوم الموعود، وخاصة الذي يتوفر فيه شروط الذبح.

خروف رقم1 يقول “بالذمة مش أنا جدع يلا كل عليها فان” عيش اللحظة بقى وهب مرجحي

إيه رأيك في بدلة الإعدام دي شيك أوى



أنا مستحبي خالص أكيد المعلم مش شيفنى صح

إلبو كس ده عشان يلمونا فيه كلنا يلا نجري بسرعة أتحرك قبل ما يشفونا

أرجوك أتوسل إليك سيبنى أروح لحالي عشان خاطري ده أنا غلبان.

أنا غالي بس أمرى لله بقى كل سنة وانتم طيبين وقعدوا بالعافية.