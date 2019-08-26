صيدليات العزبي تؤكد استمرار العمل فى جميع الفروع وقرار غلق الصيدليات غير مُلزم

اكد الدكتور احمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومالك مجموعة صيدليات العزبي ان قرار إغلاق الصيدليات صادر من جهة غير مسئولة ،وليس لها سلطة على الصيدليات ويعتبر فى حكم المنعدم ،وان وزارة الصحة ليس لها علاقة بقرار إغلاق صيديات العزبي ورشدي .

صيدليات العزبي مستمرة فى عملها

وأضاف العزبي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج “الحكاية” على قناة ام بى سى مصر ان الجهة التي أصدرت القرار ليس له صلة بقطاع الصيدلة فى وزارة الصحة،ان محتوى الخطاب لا ينتمى الى الواقع بشيء وان صيدليات العزبي مستمرة فى تأدية الخدمة الصيدلية .

خلاف انتخابي أدي الى الشطب من نقابة الصيادلة

وأشار العزبي ان المشكلة كانت عبارة عن اختلاف انتخابي من زمن حكم جماعة الإخوان المسلمين حيث انه كان يؤيد احد الأفراد ضد شخص موالى لهم مما جعلهم يقومون بتحويله للجنة تأديب وأخذوا قرار بشطبه من نقابة الصيادلة وانه قام بالاستئناف على القرار وما زال القرار فى المحكمة حتى الآن،وقام المجلس الحالي بالاستمرار على منهج مجلس النقابة السابق لأغراض شخصية وانتخابية.

أما عن قرار شطبه من نقابة الصيادلة فاكد انه ليس مشطوب نهائيا وان نقابة الصيادلة ليس لها سلطة على وزارة الصحة حتى تتخذ قرار بإغلاق الصيدليات.

ويذكر ان الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص التابعة لوزارة الصحة أصدرت قرار بشطب كلا من دكتور احمد العزبي ودكتور حاتم رشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة نهائياً وإغلاق عدد من الصيدليات التابعة لهما.