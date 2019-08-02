صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2019 وباقة من أجمل الرسائل والصور للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

نقدم لكم عشرات التهاني بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، والذي تم تحديد موعده بشكل رسمي، أمس الخميس في كلا من المملكة العربية السعودية ومصر، حيث أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أمس الخميس، أن يوم الأحد 11 أغسطس 2019، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ولذا نقدم لكم في هذا الموضوع رسائل تهنئة وصور يمكن إرسالها للأصدقاء والأحباب، منذ اليوم وحتى يوم العيد المبارك، خاصة مع انتشار السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر وانستجرام”، وغيرها من وسائل التواصل التي تعمل على تقريب المسافات بين المواطنين في الداخل والخارج، لذا تابعوا السطور التالية من “كلمة دوت أورج” لمشاهدة صور التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

صور لتهنئة الأصدقاء بعيد الأضحى المبارك

إليكم أجمل صور تهنئة عيد الأضحى المبارك 2019 + ننشر لكم بطاقات التهنئة والرمزيات، يمكنكم الآن مشاركتها مع الأحباب والأهل والأقارب والأصدقاء:

أجمل رسائل للتهنئية بعيد الأضحى المبارك

هناك العشرات من الرسائل التي يمكنكم الآن إرسالها للأحباب عن طريق “فيس بوك وتويتر وواتس آب” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي يوم الأحد القادم، الموافق 11 أغسطس 2019، وكل عام وأنتم بخير وهذه الرسائل في السطور التالية.. تابعونا:

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أهنئكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.

أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، عيدكم مبارك.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك عساكم من عواده، اتحدى احد عايدك قبلي.

يدوم غلاك ومقدارك، وعليك هالعيد مبارك أنت وكل أهل دارك.

ما تسبقني الناس في العيد .. أنا أول من يعايد الغاليين . وكل عام وانتم بخير وعيد أضحى سعيد.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير.

كل عام وانتم إلي الله أقرب، ولطاعته أرغب، بأخلاقكم أرقى، بأعمالكم أكسب، ولوالديكم أبر ، كل عام وأنتم بخير وسرور.

ما يشارك الغالي في قلبي ثاني ، وبالشوق والمحبة أرسل له سلامي ، وأهنيك بالعيد وأنا أسابق الثواني كل عام وأنتم بخير.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى المبارك 2019

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».