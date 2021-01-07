ضباب كثيف .. الأرصاد توضح خريطة الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار للأيام ال6 القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الظواهر الجوية على مدار الأيام ال6 القادمة، بداية من غدًا الجمعة الموافق 8 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، وكشفت الأرصاد كذلك توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدار تلك الفترة، بجانب بيان درجات الحرارة الذي نشرته عن توقعات طقس الغد، والذي سنقوم بتوضيحه لكم.

خريطة الظواهر الجوية

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في خريطة الظواهر الجوية التي نشرتها للفترة بداية من غدًا الجمعة وحتى يوم الأربعاء القادم، وفي التقرير الذي نشرته الأرصاد، فإن البلاد من المتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة، كما ستشهد البلاد تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى في الصباح الباكر، والتي ستصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، وجاءت خريطة الظواهر الجوية وفقًا لما نشرته الهيئة العامة للأرصاد كالتالي:

الجمعة 8 يناير

من المتوقع أن تشهد المناطق “الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد”، تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وستصل الشبورة الكثيفة إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية.

السبت 9 يناير

من المتوقع وفقًا للأرصاد أن تشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي ستصل إلى حد الضباب على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

الأحد 10 يناير

من المتوقع أن تشهد منطقة حلايب وشلاتين، سقوط الأمطار الخفيفة والتي ستكون على فترات متقطعة، بينما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وستتحول الشبورة في بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية إلى حد الضباب.

الاثنين 11 يناير

ستشهد وفقًا للأرصاد مناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر الأولي، والتي ستكون أشبه بالضباب، خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

الثلاثاء 12 يناير

من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وستكون الشبورة أقرب للضباب على الطرق الزراعية وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية.

الأربعاء 13 يناير

من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة على مناطق “القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشمالية للبلاد”، وستكون تلك الشبورة كثيفة أقرب للضباب على الطرق الزراعية وكذلك المناطق القريبة من المسطحات المائية.

نصائح الأرصاد

هذا وأكدت الأرصاد على جميع المواطنين ضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على تكون الشبورة الكثيفة مع ضرورة إرتداء الملابس الصوفية الثقيلة.