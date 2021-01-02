ضباب وليل شديد البرودة.. الأرصاد تكشف طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا السبت الثاني من يناير والظواهر الجوية المتوقعة وأماكن تساقط الأمطار في محافظات الجمهورية.

وطالبت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، المواطنين خاصة السائقين بضرورة توخي الحذر خاصة المتواجدين علي الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ونهر النيل حيث تنتشر الشبورة المائية الكثيفة.

طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن طقس الغد سيكون معتدل علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري في ساعات النهار، ويكون معتدل علي السواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء علي السواحل الشرقية ومحافظات شمال الصعيد ودافئ علي جنوب سيناء وعلي محافظات جنوب الصعيد.

أما ساعات الليل فتكون شديد البرودة علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري، وبارد علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما يكون شديد البرودة أيضا علي شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

رياح معتدلة وشبورة مائية

وكشفت الأرصاد أن حركة الرياح المتوقعة غدا تكون رياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري، وكذلك مناطق الجمهورية الأخري مثل السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ومحافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من تكاثف الشبورة المائية خاصة في الساعات الأولي من الصباح التي تصل في بعض الأحيان إلي درجة الضباب علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة المؤدية إلي ومن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووشمال الصعيد ووسط سيناء وكذلك مدن القناة.

أماكن تساقط الأمطار

وكشفت الأرصاد أن مناطق السواحل الشمالية الغربية ستتعرض غدا السبت لسقوط أمطار وتكون درجتها خفيفة بنسبة 30% وتكون علي فترات متقطعة.

درجات الجرارة المتوقعة

أوضح بيان هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة للسبت ستكون علي النحو التالي: