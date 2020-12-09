ضبط” اشارة تردد قناة البحرين الرياضية 2 بدر سات

يمكنكم متابعة بث قناة البحرين الرياضية 2 بعد ضبط التردد بشكل صحيح في جهاز الاستقبال لديكم، للعثور على اشارتها التلفزيونية على القمر الصناعي عرب سات بدر 4، وهي قناة مخصصة للرياضة تولي جهداً في توفير محتوى بضمونه الرياضي من البرامج المختلفة وتغطية اخبار الكرة، وهي القناة الرسمية التي تنقل الدوري البحريني الممتاز، الى جنبة سلسلة من النقل المباشر لاهم الدوريات المحلية والبطولات لالعاب الكرة كاليد وكرة الطائرة والسلة. تطلق بثها على مدار 24 ساعة.

قناة البحرين الرياضية

تتخذ القناة مهام نقل المباريات البحرينية كدوري ناصر بن حمد، وتغطي كامل الاحداث الرياضية داخلياً، الى جانب بعض اهم المنافسات الدولية، بشكل مجاني، يتوفر ارسالها الفضائي طوال اليوم، بدون إنقطاع، وهي الناقلة لمواجهات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سواء في منافساته الدولية او الودية التي تتم بين الافرقة. ترفع القناة من مستوى اداءها البرامجي لتعزز حزمة برامج مختلفة مرتبطة بالمجال الرياضي ومن بين تلك اهمها وأشهرها برنامج في التسعين، برنامج VAR، المدرج.

يمكن العثور على قناة البحرين الرياضية 2 على القمر عرب سات 26.0°E عند التردد 12226 الاستقطاب: أفقي. والتمتع ببث مفتوح غير مشفر، يستمر على مدار 24 ساعة بدون توقف، مع خاصية البث المباشر المتعلق بالقناة bahrain-sport-2 على موقع وزارة شؤون الاعلام.

تردد قناة البحرين الرياضية 2