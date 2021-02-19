ضبط اشارة تردد قناة المجد Almajd Quran Channel 2021 على جميع الاقمار

وفرت قناة المجد لسنوات طويلة بث مميز قائم على اشهر تلاوات القران في تسجيلات تذيعها عبر قناة مفتوحة-مجانية، والتي تنسجم مع ما يبحث عنه المشاهدين من قراءات صوتية خاصة بالمشايخ السعوديين والمرتبطة بجميع سور القران الكريم. وهي قناة تابعة لشبكة المجد التلفزية وتطلق خدمة البث المباشر من خلال قناتها على موقع يوتيوب، باعلى جودة.

التعريف بقناة المجد القران الكريم

كانت قناة المجد للقران قادرة على احداث ثغرة في تغيير نمط الاستماع العام الى تلاوات سور القران وذلك بتقديم قراءات نادرة جعلت الناس اكثر جذباً لها عن طريق خامات من المشايخ الذين يرتلون سور القران بإتقان وبصورة صحيحة مع تجويدها وفق الضوابط المعمول بها في الشرع الاسلامي،

تطلق قناة المجد- Almajd Quran Channel 2021 البث الخاص بها فضائيا على قمر نايل سات وعرب سات@ 26 شرق وذلك على مدار 24 ساعة للبث المستمر، وظفت قناة المجد تنقيات حديثة وتكنولجيا متقدمة تستخدم في البث والارسال لضمان معايير جودة المحتوى الذي تقدمه وبالتالي ظهوره بالشكل المناسب خالٍ من التشوهات الصوتية والمرئية،

تعتبر قناة المجد القران الكريم جزء من شبكة المجد، وتنطلق كقناة دينية تبث على مدار لنايل سات، ويسهل ضبطها عن طريق ادخال رمزها، كونها قناة لا تتبع نظام التشفير، وتاتي ضمن قنوات المجد المتعددة في مجموعة من القنوات الفضائية العامة والمتخصصة بمجموع اربع قنوات مجانية، وعدد عشرات قنوات مشفرة.

قدمت ولا تزال قناة المجد قرآن الفضائية محتوى قراني مناسب قادراً على جذب فئات عمرية مختلفة من الرجال والنساء، ومن خلال مسيرتها كقناة تلفزيونية تهتم بالقران بشكل رئيسي نجحت في تكوين قاعدة كبيرة مستقطبة اكبر عدد من الجماهير، وذلك يعود بشكل اسا سي للتفرد بعرض مواد تلفزيونية تعتني بقراءات سور القران باداء مبهر خالية من الاخطاء لان هي في الحقيقة اصوات مسجلة لنخبة من اشهر الشيوخ الاسلاميين سور الكريم المتمرسين

بيانات البث الفضائي

ولإستقبال قناة المجد على نايل سات من خلال التردد البثي وهو 12054، استقطاب عمودي، واما الترميز فهو 27500، ولإلتقاط بث قناة المجد على عرب سات Badr 6 عند التردد 12476 عمودي، معدل الترميز يكون 27500، تصحيح الخطا 3/4.