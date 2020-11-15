“ضبط” تردد قناة الإمارات Emarat TV على عرب سات و”نايل سات” sd،hd

يمكنكم ضبط قناة الإمارات Emarat TV على اجهرة الرسيفر لاستقبالها مباشر hd وفق احدث تردد، جديد، على قمر عرب سات والقمر المصري نايل سات. هي قناة فضائية تنطلق من ارض الإمارات كقناة تابعة لشركة ابو ظبي للإعلام، وهي قناة مجانية، غير مشفرة، تتميز بكمية ونوعية برامجها المنوعة ومسلسلاتها الاكثر تناسباً مع ذوق المشاهدين، وهي قناة تعمل على مدار 24 ساعة.

قناة الإمارات

تعمل القناة Emarat TV على إنتاج برامجها الخاصة داخل استديوهاتها للظهور بمنظومة برامج مبتكرة بجودة عالية، منها البرامج الإجتماعية والسياسية والثقافية وبرامج صحة وفن والترفيه لتشمل المزيد من المسلسلات. مع مزايا البث المباشر لقناة الإمارات من خلال الولوج الى الموقع الإلكتروني التالي https://adtv.ae/emarat-tv/live على شبكة الأنترنت، للحصول على بث مباشر باعلى جودة، بدون تقطيع.

تعزز قناة الإمارات Emarat TV حضورها كمنبر اعلامي رائد يوفر المحتوى الاكثر ملائمة لاحتياجات الجمهور. في نهج اعلامي محايد جعلها قناة مختلفة في تبادل المعلومات وتغطية الاخبار بدقة جداً، والعمل على التغطيات المحلية ونقل للفعاليات الرسمية مباشرة. كما تعرض الكثير من البرامج المهمة من بينها وعد الخمسين، بعين فنان، صحة وحياة.

تردد قناة الإمارات 2020